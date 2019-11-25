Станция Одинцово стала самой популярной на МЦД со дня запуска

"Движение по МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и по МЦД-2 "Курско-Рижский" было запущено 21 ноября, за дни работы МЦД самой популярной станцией первых двух диаметров стала станция Одинцово. Средний пассажиропоток на ней составил 34,5 тысячи человек в сутки, что на 9% больше, в сравнение с аналогичным периодом прошлой недели", - сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Там же отметили, что с запуском МЦД более 500 сотрудников метрополитена вышли на дежурство на станции диаметров и раздали свыше 100 тысяч информационных листовок о тарифах и способах оплаты проезда на МЦД.

Движение по первым двум маршрутам МЦД было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километров, а протяженность МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. Всего на двух диаметрах расположено 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. В будущем количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27. -0-