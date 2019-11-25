В Москве задержали более десяти дворников за массовую драку

"Прибывшими на место сотрудниками полиции с указанного адреса в ОМВД данные лица доставлены для дальнейшего разбирательства. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В то же время, как уточнил источник в правоохранительных органах, нарушителями являются дворники ГБУ "Жилищник", выходцы из Киргизии и Узбекистана.