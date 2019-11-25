В Москве задержали более десяти дворников за массовую драку

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московские полицейские задержали более десяти участников массовой драки в одном из городских дворов, сообщает в понедельник пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, в воскресенье вечером по номеру "02" от жильцов по улице Ефремова (Центральный административный округ) поступило сообщение о нарушении общественного порядка.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции с указанного адреса в ОМВД данные лица доставлены для дальнейшего разбирательства. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В то же время, как уточнил источник в правоохранительных органах, нарушителями являются дворники ГБУ "Жилищник", выходцы из Киргизии и Узбекистана.
В отношении задержанных составлены административные протоколы о совершении мелкого хулиганства.