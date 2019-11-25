Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T09:34+0300
https://ria.ru/20191125/1561542954.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

В Москве задержали более десяти дворников за массовую драку

09:30 25.11.2019 (обновлено: 09:34 25.11.2019)
13919
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Московские полицейские задержали более десяти участников массовой драки в одном из городских дворов, сообщает в понедельник пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, в воскресенье вечером по номеру "02" от жильцов по улице Ефремова (Центральный административный округ) поступило сообщение о нарушении общественного порядка.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции с указанного адреса в ОМВД данные лица доставлены для дальнейшего разбирательства. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В то же время, как уточнил источник в правоохранительных органах, нарушителями являются дворники ГБУ "Жилищник", выходцы из Киргизии и Узбекистана.
В отношении задержанных составлены административные протоколы о совершении мелкого хулиганства.
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
19 ноября, 18:05
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
5360142810
Обсудить 12
ЖилищникМоскваУзбекистанКиргизияПроисшествия
Популярные комментарии
Они себя уже не гостями считают!
25 ноября, 10:40
Петр Бронников
16001640
И пусть друг другу кости ломают, "гости" столицы.
25 ноября, 10:31
nnop300
2640000
Рекомендуем
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Бывший сенатор от законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Приятнов
Совфед досрочно прекратил полномочия хабаровского сенатора Приятнова
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Нижегородской области 44 школьника и один взрослый отравились газом
Денис Буцаев
Медведев уволил главу "Российского экологического оператора"
Эдуард Матюха
Бывший "народный мэр" Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе России Владимир Жириновский
Жириновский предложил расширить пределы разрешенной самообороны
Сотрудник полиции
Названа причина массовой драки дворников в Москве
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назвал Калининград "своей областью"
Наталья Ветлицкая в ток-шоу Андрея Малахова Привет, Андрей!
Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков оценил идею трибунала по инциденту в Керченском проливе
Подготовка к запуску грузового корабля Прогресс МС-13
"Роскосмос" выявил неисправность в модуле корабля "Прогресс МС-13"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Лента новостейМолния