Миссия ОБСЕ прибыла в Узбекистан для наблюдения за выборами

ТАШКЕНТ, 25 ноя - РИА Новости. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) прибыла в Узбекистан для наблюдения за выборами в законодательную (нижнюю) палату парламента страны, которые состоятся 22 декабря, сообщил РИА Новости в понедельник представитель ЦИК республики

Ранее ЦИК сообщал, что ОБСЕ в декабре 2019 года впервые намерена прислать полноценную миссию на выборы в парламент страны. ОБСЕ впервые прислала полноценную миссию в Узбекистан в декабре 2016 года - на выборы президента страны.

"В Узбекистан прибыла основная группа миссии наблюдателей за парламентскими выборами от Бюро БДИПЧ ОБСЕ из 12 человек", - сказал представитель ЦИК. По его словам, всего в ее состав будут включены 292 наблюдателя, в том числе 250 краткосрочных, из 18 стран. Миссию возглавила Каетана де Зулуета, которая уже работала на парламентских выборах в Узбекистане в декабре 2014 года.

Миссия по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ в июне провела ряд встреч в ЦИК, парламенте страны, политических партиях, общественных организациях, напомнил собеседник агентства. "По итогам ее визита было рекомендовано направить полномасштабную миссию ОБСЕ за наблюдениями за выборами в парламент", - добавил представитель ЦИК.

В начале ноября пять допущенных к выборам в республике партий - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана - выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов. ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировал всех 750 кандидатов, 16 ноября они приступили к предвыборной агитации.