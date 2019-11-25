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РИА Новости

Миссия ОБСЕ прибыла в Узбекистан для наблюдения за выборами

09:29 25.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыборы в Узбекистане
Выборы в Узбекистане
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Выборы в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 25 ноя - РИА Новости. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) прибыла в Узбекистан для наблюдения за выборами в законодательную (нижнюю) палату парламента страны, которые состоятся 22 декабря, сообщил РИА Новости в понедельник представитель ЦИК республики
Ранее ЦИК сообщал, что ОБСЕ в декабре 2019 года впервые намерена прислать полноценную миссию на выборы в парламент страны. ОБСЕ впервые прислала полноценную миссию в Узбекистан в декабре 2016 года - на выборы президента страны.
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"В Узбекистан прибыла основная группа миссии наблюдателей за парламентскими выборами от Бюро БДИПЧ ОБСЕ из 12 человек", - сказал представитель ЦИК. По его словам, всего в ее состав будут включены 292 наблюдателя, в том числе 250 краткосрочных, из 18 стран. Миссию возглавила Каетана де Зулуета, которая уже работала на парламентских выборах в Узбекистане в декабре 2014 года.
Миссия по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ в июне провела ряд встреч в ЦИК, парламенте страны, политических партиях, общественных организациях, напомнил собеседник агентства. "По итогам ее визита было рекомендовано направить полномасштабную миссию ОБСЕ за наблюдениями за выборами в парламент", - добавил представитель ЦИК.
В начале ноября пять допущенных к выборам в республике партий - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана - выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов. ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировал всех 750 кандидатов, 16 ноября они приступили к предвыборной агитации.
В законодательной палате на постоянной основе работают 150 депутатов, избранных в декабре 2014 года от четырех политических партий и Экологического движения Узбекистана (ЭДУ) сроком на пять лет. УзЛиДеП имеет 52 места, "Миллий тикланиш" - 36, НДПУ - 27 и "Адолат" – 20. Депутатам от ЭДУ автоматически предоставлялось 15 мест. В декабре 2017 года президент страны Шавкат Мирзиеев выступил с инициативой не выделять постоянную квоту в парламенте для ЭДУ и создать на его основе новую партию, усилив политическую конкуренцию в стране. Новая Экологическая партия Узбекистана была создана в начале 2019 года.
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