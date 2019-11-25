Занятия в школе в Верхоянске приостановили из-за 50-градусных морозов

ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Занятия для учащихся с 1 по 7 классов в Верхоянске приостановлены из-за морозов ниже 50 градусов, сообщила РИА Новости исполняющая обязанности директора школы Галина Дабанова.
На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии – Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию.
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В понедельник в городе Верхоянск Верхоянского района столбик термометра опустился до минус 51 градуса мороза. В школе для некоторых классов объявили актированный день.
"Всего у нас в школе обучаются 207 детей. В этом году резко похолодало. На прошлой неделе в городе было около 30 градусов мороза. С первого по одиннадцатый классы у нас не учатся при минус 55. Сегодня в Верхоянске минус 51 градус, ветренно. Актированный день объявлен для учащихся с 1 по 7 классы", - рассказала Дабанова.
По информации Якутского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 ноября средняя температура в Верхоянском районе составляет от 40 до 45 градусов мороза.