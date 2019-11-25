Занятия в школе в Верхоянске приостановили из-за 50-градусных морозов

"Всего у нас в школе обучаются 207 детей. В этом году резко похолодало. На прошлой неделе в городе было около 30 градусов мороза. С первого по одиннадцатый классы у нас не учатся при минус 55. Сегодня в Верхоянске минус 51 градус, ветренно. Актированный день объявлен для учащихся с 1 по 7 классы", - рассказала Дабанова.