В ДНР назвали информацию об украинском разведчике сочинительством

"То, что он говорит (в сюжете – ред.), больше похоже на сочинительство. Он берет из источников открытых фотографии или рассказывает о людях. Это уже много раз по телевизору показывали, в прессе писали. Он выдает известные факты за эксклюзив. Я считаю, из этого дела на Украине делают пиар. Им (украинским спецслужбам – ред.) надо показать как-то свою работу, свою значимость. Это не более, чем пропагандистский шум", - сказал РИА Новости Литвинов.