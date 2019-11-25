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РИА Новости

В ДНР назвали информацию об украинском разведчике сочинительством

09:26 25.11.2019 (обновлено: 11:05 25.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредседатель Коммунистической партии ДНР Борис Литвинов
Председатель Коммунистической партии ДНР Борис Литвинов
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Председатель Коммунистической партии ДНР Борис Литвинов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Первый секретарь центрального комитета компартии самопровозглашенной Донецкой народной республики Борис Литвинов назвал пиаром и пропагандистским шумом информацию украинских СМИ об украинском разведчике Эдуарде Матюхе, который работал под прикрытием на территории республики.
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Ранее телеканал "ТСН" в своем сюжете сообщил, что украинский разведчик Матюха более пяти лет на территории ДНР выполнял задание Минобороны Украины, был "народным мэром" подконтрольной республике Горловки и состоял в компартии.
"То, что он говорит (в сюжете – ред.), больше похоже на сочинительство. Он берет из источников открытых фотографии или рассказывает о людях. Это уже много раз по телевизору показывали, в прессе писали. Он выдает известные факты за эксклюзив. Я считаю, из этого дела на Украине делают пиар. Им (украинским спецслужбам – ред.) надо показать как-то свою работу, свою значимость. Это не более, чем пропагандистский шум", - сказал РИА Новости Литвинов.
По его словам, Матюха - житель Горловки. В мае 2014 года в качестве активиста помогал организовывать в городе референдум о самоопределении ДНР. Позже вступил в горловскую городскую организацию компартии ДНР, "никакого отношения к гостайнам, к закрытой информации не имел". Литвинов отметил, что Матюха был "обычным активистом средней руки".
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Эдуард МатюхаСитуация в ДНР и ЛНРДНРБорис ЛитвиновДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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