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РИА Новости

Менеджер "Нафтогаза" сообщил о попытке захвата контроля над компанией

09:24 25.11.2019
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© Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве
© Сергей Старостенко
Офис компании "Нафтогаз" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Директор по интегрированному газовому бизнесу украинской компании "Нафтогаз" Андрей Фаворов заявил газете Wall Street Journal, что обвиняемые в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний Лев Парнас и Игорь Фруман пытались получить контроль над "Нафтогазом", а его хотели сделать главой компании.
Граждане США Парнас и Фруман (выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани, личному адвокату Трампа, вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине. Трамп ранее заявлял, что не знает обвиняемых.
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"Ты республиканец, верно?... Мы хотим, чтобы ты был нашим человеком", - приводит Фаворов слова Парнаса и Фрумана.
По словам директора украинской компании, Парнас и Фруман в марте пытались заручиться его поддержкой в попытке снять с должности нынешнего главу "Нафтогаза" Андрея Коболева. Фаворов заявил, что был сбит с толку их предложением получить контроль над компанией и поставить его во главе "Нафтогаза": с одной стороны, Парнас и Фруман, вероятно, мало понимали в газовом бизнесе, с другой, он осознавал, что у них были значительные политические связи. Сразу после встречи с Парнасом и Фруманом Фаворов сообщил им, что не станет частью их плана, и рассказал о встрече своему начальнику - Коболеву.
Представитель Фрумана отказался прокомментировать эту информацию, а адвокат Парнаса Эд Макмахон заявил, что история является "полной ложью".
Демократы в конгрессе начали процесс импичмента против Трампа, заподозрив его в давлении на украинские власти с целью проведения расследования против Байдена. Джулиани, по подозрению демократов, мог играть активную роль в этом давлении.
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7 октября, 06:09
СМИ: связанные с Трампом бизнесмены хотели сменить руководство "Нафтогаза"
5352001
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Игорь ФруманЛев ПарнасРуди ДжулианиНафтогаз УкраиныСШАУкраинаВ мире
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