Менеджер "Нафтогаза" сообщил о попытке захвата контроля над компанией

Граждане США Парнас и Фруман (выходцы из СССР, уроженцы Украины и Белоруссии) обвиняются в незаконных пожертвованиях американским политикам от лица неназванных украинских чиновников и российского предпринимателя. По данным ряда СМИ, получателем денег мог быть и штаб Дональда Трампа. Кроме того, утверждается, что Парнас и Фруман помогали Руди Джулиани, личному адвокату Трампа, вести собственное расследование в отношении деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи на Украине. Трамп ранее заявлял, что не знает обвиняемых.

"Ты республиканец, верно?... Мы хотим, чтобы ты был нашим человеком", - приводит Фаворов слова Парнаса и Фрумана.

По словам директора украинской компании, Парнас и Фруман в марте пытались заручиться его поддержкой в попытке снять с должности нынешнего главу "Нафтогаза" Андрея Коболева. Фаворов заявил, что был сбит с толку их предложением получить контроль над компанией и поставить его во главе "Нафтогаза": с одной стороны, Парнас и Фруман, вероятно, мало понимали в газовом бизнесе, с другой, он осознавал, что у них были значительные политические связи. Сразу после встречи с Парнасом и Фруманом Фаворов сообщил им, что не станет частью их плана, и рассказал о встрече своему начальнику - Коболеву.

Представитель Фрумана отказался прокомментировать эту информацию, а адвокат Парнаса Эд Макмахон заявил, что история является "полной ложью".