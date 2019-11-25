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РИА Новости

Итоги выборов президента Уругвая огласят через несколько дней

09:14 25.11.2019 (обновлено: 09:52 25.11.2019)
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© REUTERS / Andres Cuenca OlaondoСторонники кандидата в президенты Уругвая Даниэля Мартинеса ждут результатов после президентских выборов в Монтевидео, Уругвай. 24 ноября 2019
Сторонники кандидата в президенты Уругвая Даниэля Мартинеса ждут результатов после президентских выборов в Монтевидео, Уругвай. 24 ноября 2019
© REUTERS / Andres Cuenca Olaondo
Сторонники кандидата в президенты Уругвая Даниэля Мартинеса ждут результатов после президентских выборов в Монтевидео, Уругвай. 24 ноября 2019
МЕХИКО, 25 ноя - РИА Новости. Подсчет голосов на выборах президента Уругвая завершился "технической ничьёй" - количество сомнительных голосов, которые требуют проверки, превышает разницу в результатах кандидатов, избирательный суд огласит решение в течение нескольких дней.
"(Избирательный суд - ред.) не собирается оглашать победителя этой ночью", - заявил председатель суда Хосе Аросена, которого цитирует издание Correo.
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Разница в результатах кандидатов в президенты Уругвая на следующий 5-летний период настолько мала, что итоговый результат зависит от повторной проверки 35229 "сомнительных" голосов. Ожидается, что она будет завершена в четверг или пятницу.
По итогам подсчета 100% голосов во втором туре президентских выборов лидирует Луис Лакалье Поу из правоцентристской Национальной партии с результатом 48% (1 168 019) голосов.
Соперник Даниэль Мартинес из левого движения "Широкий фронт" (Frente Amplio), набирает 46,82% (1 139 353) голосов.
При разнице результатов в 28666 голосов (1,18%) для того, чтобы изменилось соотношение сил, более 80% "сомнительных голосов" должны быть отданы Даниэлю Мартинесу.
Луис Лакалье Поу в обращении к сторонникам не стал прямо заявлять о победе и призвал всех дождаться официальных результатов.
"Формально мы узнаем через несколько дней, к сожалению, кандидат от правительства не позвонил нам и не признал необратимый результат", - заявил Лакалье.
Граждане Уругвая выбирают президента во втором туре, поскольку ни один из кандидатов не смог преодолеть порог в 50% голосов. Выборы в этой латиноамериканской стране являются обязательными для избирателей, за неучастие без уважительной причины налагается штраф.
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Даниэль Мартинес (политик)Луис ЛакальеУругвайВ мире
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