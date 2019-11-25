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РИА Новости

Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

09:00 25.11.2019 (обновлено: 13:16 25.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовМосковская кольцевая автомобильная дорога в южной части Москвы
Московская кольцевая автомобильная дорога в южной части Москвы
© РИА Новости / Евгений Биятов
Московская кольцевая автомобильная дорога в южной части Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ставки утилизационного сбора на автомобили вырастут с января 2020 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на постановление правительства, которое премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 15 ноября.
По данным издания, рост больше всего коснется легковых машин — около 110,7 процента. Так, утильсбор для автомобилей с двигателем от одного до двух литров увеличится почти на 112,4 процента, до одного литра — на 46,1 процента, от трех с половиной литров — на 145 процентов.
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В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака пояснили, что новые правила призваны сохранить общий уровень тарифной защиты после снижения таможенных ставок.
Один из собеседников издания отметил, что ранее цены на машины упали из-за снижения спроса. Рост ставок на утилизационный сбор может вынудить производителей повысить цены.
Утильсбор ввели в 2012 году, на рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления страны в ВТО. Сначала его платили только импортеры, с 2014-го он распространился на всех, но для локализованных автоконцернов установили промышленные субсидии.
Сбор повышался уже дважды. В проекте бюджета на 2020 год уже учтена его индексация: рост поступлений оценивается в 150,2 миллиарда рублей в 2020-м и в 48 миллиардов рублей в 2021-м. Планируется, в 2020-м импорт машин принесет в бюджет 77,3 миллиарда рублей.
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На корейские увеличить в 2-3 раза, на остальные отменить, тем более на российские. Надо регулировать рынок от перекосов. и стимулировать своих производителей.
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