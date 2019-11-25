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РИА Новости

Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме

08:56 25.11.2019 (обновлено: 11:20 25.11.2019)
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© Depositphotos / RonstikБиологически активные добавки
Биологически активные добавки
© Depositphotos / Ronstik
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика перечислил основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
По словам ученого, о дефиците свидетельствует боль в конечностях и костях и малоподвижность суставов в первой половине дня. Среди других признаков — увеличение веса, боли в кишечнике, депрессия и потливость головы.
Нехватка витамина особенно ощутима зимой, отметил Холика. Она повышает риск развития диабета второго типа, остеопороза и повышенного давления.
Для восполнения дефицита витамина D специалист посоветовал находиться на солнце в это время года как минимум 10-15 минут в день.
Начатый вовремя курс комплекса витаминов дает хороший шанс на осень без проблем с иммунитетом.
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РИА НаукавитаминыБостонский университетВ мире
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