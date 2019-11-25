Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Профессор Медицинского центра Бостонского университета Майкл Холика перечислил основные симптомы нехватки витамина D в организме, сообщает журнал Focus.
По словам ученого, о дефиците свидетельствует боль в конечностях и костях и малоподвижность суставов в первой половине дня. Среди других признаков — увеличение веса, боли в кишечнике, депрессия и потливость головы.
Нехватка витамина особенно ощутима зимой, отметил Холика. Она повышает риск развития диабета второго типа, остеопороза и повышенного давления.
Для восполнения дефицита витамина D специалист посоветовал находиться на солнце в это время года как минимум 10-15 минут в день.