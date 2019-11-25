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РИА Новости

Поклонская заявила о неминуемости наказания за керченскую провокацию

08:47 25.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 сентября 2018
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 сентября 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Организаторы провокации с нарушением границы РФ в Керченском проливе, устроенной год назад украинскими военными кораблями, понесут неминуемое наказание, заявила депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
17 ноября, 17:14
В Крыму призвали Украину извлечь уроки из Керченской провокации
Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил, что Крым приступил к созыву международного Общественного трибунала по провокации, устроенной год назад украинскими военными кораблями в Керченском проливе, в его рамках планируется провести своеобразный "следственный эксперимент".
"Прошлогодняя безрассудная провокация со стороны старой украинской власти ушла в историю, так же как и сама "власть". Сегодня новый этап, новая политическая жизнь, но за все преступления старой украинской власти, в том числе за провокацию прошлого года, рано или поздно придется ответить ушедшим в историю жаждущим власти конфетным королям", - сказала Поклонская РИА Новости.
По ее словам, бывший президент Украины Петр Порошенко с компанией с первого дня майдана использовали людей в качестве инструментов по захвату власти.
"Когда пришло время оставить свой кровавый трон, они решили просто так не сдаваться и сделали последний аккорд, пустив в расход собственных же моряков, для Порошенко это не новая история, уничтожать собственную страну и народ, в этой части он спец", - подчеркнула Поклонская.
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк
18 ноября, 22:18
Украина отказалась считать возврат кораблей Россией актом доброй воли
Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.
Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и задержанные корабли.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныКерченский проливНаталья ПоклонскаяВоенно-морские силы УкраиныПетр ПорошенкоГосдума РФРоссияУкраина
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