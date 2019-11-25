В Академии Крутого оценили выступление россиян на Детском Евровидении

"Немного расстроены результатами, но все отлично. Все хорошо", — заявила телеканалу РЕН ТВ представитель Академии Игоря Крутого.

Россияне заняли 13-е место. Победила Виктория Габор из Польши. Двенадцатилетняя Габор оказалась на первой строчке, получив 278 баллов за исполнение песни "Супергерой". Второе место завоевал 12-летний Ержан Максим из Казахстана (227 баллов). Третье и четвертое места — у представителей Испании и Нидерландов.