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РИА Новости

В Академии Крутого оценили выступление россиян на Детском Евровидении

08:44 25.11.2019 (обновлено: 12:41 25.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТатьяна Меженцева и Денберел Ооржак на репетиции детского конкурса песни "Евровидение-2019"
Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак на репетиции детского конкурса песни Евровидение-2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пиар-директор Академии Игоря Крутого Катерина Дзергун оценила выступление российского дуэта Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой на Детском Евровидении.
Дзергун назвала выступления Ооржака и Меженцевой хорошим.

"Немного расстроены результатами, но все отлично. Все хорошо", — заявила телеканалу РЕН ТВ представитель Академии Игоря Крутого.

Россияне заняли 13-е место. Победила Виктория Габор из Польши. Двенадцатилетняя Габор оказалась на первой строчке, получив 278 баллов за исполнение песни "Супергерой". Второе место завоевал 12-летний Ержан Максим из Казахстана (227 баллов). Третье и четвертое места — у представителей Испании и Нидерландов.
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