Русгидро и власти Сахалина подготовили программу замены сетей

ИЛЬИНСКОЕ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ), 25 ноя - РИА Новости. Русгидро и власти Сахалина подготовили программу замены ветхих сетей на острове стоимостью в 30 миллиардов рублей, сообщил журналистам губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.
Первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района на западном побережье острова официально ввели в эксплуатацию в понедельник.
"(Запуск ГРЭС-2) это возможность развивать промышленность, социальную инфраструктуру, мы говорим уже о новых задачах. С Николаем Григорьевичем (Шульгиновым, гендиректор Русгидро) обсуждали вопросы, связанные с заменой ветхих сетей на новые, современные, которые рассчитаны на современную ветровую нагрузку, сейсмопараметры. И мы уже подготовили такую программу. Она весит около 30 млрд рублей. Часть денег мы нашли вместе с Русгидро, часть ищем. Программа утверждена и работа началась по замене сетей", - сказал Лимаренко.