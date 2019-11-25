Глава Гонконга заявила об уважении результатов местных выборов

ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что правительство района уважает результаты местных выборов, на которых представители демократического блока получили абсолютное большинство.

В воскресенье в Гонконге состоялись прямые выборы в советы 18 городских округов, на которых 1090 кандидатов боролись за 452 места. Советы занимаются вопросами на уровне микрорайонов, такими как транспорт и коммунальные услуги. По состоянию на 9.00 по местному времени (4.00 мск) пандемократы выигрывают в 17 из 18 округов, получив более 278 мест. Пропекинский блок получает пока лишь 42 места. Независимые кандидаты смогли получить 24 места.

Все советы после выборов 2015 года были под контролем сторонников истеблишмента.

"Правительство специального административного район уважает результаты прошедших выборов. Я обратила внимание на то, что многие трактуют результаты выборов как отражение недовольства населения ситуацией в обществе и другим глубоким вопросам. Правительство специального района готово внимательно выслушать мнение жителей и серьёзно переосмыслить ситуацию", - говорится в опубликованном заявлении Кэрри Лэм на сайте правительства.

Она выразила надежду на то, что мирная и безопасная обстановка, которая была во время выборов, будет сохраняться и дальше.

"Вчера на выборах в советы округов проголосовали 2,94 миллиона граждан, явка составила 71,2%, это самый высокий показатель за всю историю, что стало свидетельством желания граждан выразить свою волю. Я искренне благодарю жителей Гонконга за активное участие в выборах", - заявила Кэрри Лэм.

Выборы, которые проходили на фоне не стихающих уже шестой месяц антиправительственных протестов, широко рассматриваются как барометр поддержки антиправительственного движения и власти главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.