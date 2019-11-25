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РИА Новости

Глава Гонконга заявила об уважении результатов местных выборов

08:21 25.11.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на Гонконг
Вид на Гонконг
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид на Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что правительство района уважает результаты местных выборов, на которых представители демократического блока получили абсолютное большинство.
В воскресенье в Гонконге состоялись прямые выборы в советы 18 городских округов, на которых 1090 кандидатов боролись за 452 места. Советы занимаются вопросами на уровне микрорайонов, такими как транспорт и коммунальные услуги. По состоянию на 9.00 по местному времени (4.00 мск) пандемократы выигрывают в 17 из 18 округов, получив более 278 мест. Пропекинский блок получает пока лишь 42 места. Независимые кандидаты смогли получить 24 места.
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Все советы после выборов 2015 года были под контролем сторонников истеблишмента.
"Правительство специального административного район уважает результаты прошедших выборов. Я обратила внимание на то, что многие трактуют результаты выборов как отражение недовольства населения ситуацией в обществе и другим глубоким вопросам. Правительство специального района готово внимательно выслушать мнение жителей и серьёзно переосмыслить ситуацию", - говорится в опубликованном заявлении Кэрри Лэм на сайте правительства.
Она выразила надежду на то, что мирная и безопасная обстановка, которая была во время выборов, будет сохраняться и дальше.
"Вчера на выборах в советы округов проголосовали 2,94 миллиона граждан, явка составила 71,2%, это самый высокий показатель за всю историю, что стало свидетельством желания граждан выразить свою волю. Я искренне благодарю жителей Гонконга за активное участие в выборах", - заявила Кэрри Лэм.
Выборы, которые проходили на фоне не стихающих уже шестой месяц антиправительственных протестов, широко рассматриваются как барометр поддержки антиправительственного движения и власти главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.
Явка на выборах оказалась рекордной. В общей сложности на избирательные участки пришли 2,94 миллиона человек, что составляет 71,2% от общего числа зарегистрированных избирателей. В 2015 года на аналогичных выборах явка составила лишь 47%.
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