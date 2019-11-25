В Москве в понедельник ожидается повышенное атмосферное давление

"Сегодня мы ожидаем переменную облачность. Температура в Москве составит минус 1-3 градуса, по области от 0 до минус 5. Ветер южный 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 756 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", - сообщил Синенков.