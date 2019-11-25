Наставник россиян на Детском Евровидении оценил их выступление

Салчак был одним из первых наставников Денберела, он заметил мальчика на одном из вокальных конкурсов в тувинской глубинке и взялся его учить. Российские участники Детского Евровидения — 2019 заняли 13-е место на международном конкурсе, финал которого прошел в воскресенье в польском городе Глинвице.

"Денберел и Татьяна выступили на очень высоком уровне. Несмотря на место это огромный шаг для наших исполнителей. Выступление было вживую, и наши ребята показали высочайший уровень мастерства и профессионализма. Денберел держался очень хорошо. Татьяна вытягивала некоторые моменты", - сказал Салчак.

По его словам, в ходе подготовки к выступлению были тяжелые моменты. Салчак напомнил, что во время первой репетиции номера Ооржак упал в обморок и был госпитализирован, врачи провели обследование и рекомендовали мальчику покой.