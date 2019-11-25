Наставник россиян на Детском Евровидении оценил их выступление

КРАСНОЯРСК, 25 ноя - РИА Новости. Российские участники Детского Евровидения Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак достигли высочайшего уровня исполнительского мастерства, считает первый наставник Денберела Борис Салчак.
Салчак был одним из первых наставников Денберела, он заметил мальчика на одном из вокальных конкурсов в тувинской глубинке и взялся его учить. Российские участники Детского Евровидения — 2019 заняли 13-е место на международном конкурсе, финал которого прошел в воскресенье в польском городе Глинвице.
"Денберел и Татьяна выступили на очень высоком уровне. Несмотря на место это огромный шаг для наших исполнителей. Выступление было вживую, и наши ребята показали высочайший уровень мастерства и профессионализма. Денберел держался очень хорошо. Татьяна вытягивала некоторые моменты", - сказал Салчак.
По его словам, в ходе подготовки к выступлению были тяжелые моменты. Салчак напомнил, что во время первой репетиции номера Ооржак упал в обморок и был госпитализирован, врачи провели обследование и рекомендовали мальчику покой.
Первое место на Детском Евровидении заняла Виктория Габор из Польши, Ержан Максим из Казахстана — на втором месте, третье место досталось Мелани Гарсии из Испании.