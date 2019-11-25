Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-25T08:22+0300
https://ria.ru/20191125/1561541526.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156107/89/1561078970_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4b26f445445abe0ea346e032ebb9b14d.jpg
РИА Новости

Наставник россиян на Детском Евровидении оценил их выступление

08:13 25.11.2019 (обновлено: 08:22 25.11.2019)
6583
© Фото : пресс-служба Детского евровиденияТатьяна Меженцева и Денберел Ооржак
Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак
© Фото : пресс-служба Детского евровидения
Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 25 ноя - РИА Новости. Российские участники Детского Евровидения Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак достигли высочайшего уровня исполнительского мастерства, считает первый наставник Денберела Борис Салчак.
Салчак был одним из первых наставников Денберела, он заметил мальчика на одном из вокальных конкурсов в тувинской глубинке и взялся его учить. Российские участники Детского Евровидения — 2019 заняли 13-е место на международном конкурсе, финал которого прошел в воскресенье в польском городе Глинвице.
Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак на репетиции детского конкурса песни Евровидение-2019
24 ноября, 18:18Культура
Участники "Детского Евровидения-2019" рассказали о своих талисманах
"Денберел и Татьяна выступили на очень высоком уровне. Несмотря на место это огромный шаг для наших исполнителей. Выступление было вживую, и наши ребята показали высочайший уровень мастерства и профессионализма. Денберел держался очень хорошо. Татьяна вытягивала некоторые моменты", - сказал Салчак.
По его словам, в ходе подготовки к выступлению были тяжелые моменты. Салчак напомнил, что во время первой репетиции номера Ооржак упал в обморок и был госпитализирован, врачи провели обследование и рекомендовали мальчику покой.
Первое место на Детском Евровидении заняла Виктория Габор из Польши, Ержан Максим из Казахстана — на втором месте, третье место досталось Мелани Гарсии из Испании.
3032121
Обсудить 0
КультураТатьяна МеженцеваДенберел ОоржакДетское "Евровидение"Россия
Рекомендуем
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Семье мальчика, спасавшего детей в хабаровском лагере, вручили орден
Победительница конкурса песни Евровидение-2019 Вики Габор
Детское Евровидение выиграла представительница Польши
Наталья Ветлицкая в ток-шоу Андрея Малахова Привет, Андрей!
Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак на репетиции детского конкурса песни Евровидение-2019
В Академии Крутого оценили выступление россиян на Детском Евровидении
Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак на репетиции детского конкурса песни Евровидение-2019
Участники "Детского Евровидения-2019" рассказали о своих талисманах
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Дочь Заворотнюк опубликовала новое фото матери
Ярмарка вакансий в Москве
Названы профессии с высокой конкуренцией на рынке труда
Биологически активные добавки
Врач назвал главные симптомы дефицита витамина D в организме
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Блюда на шведском столе
Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак
Эдуард Матюха
Бывший "народный мэр" Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза назвал Детское Евровидение бессмысленным
Новый логотип компании МТС
МТС объявила о продаже украинского подразделения компании
Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак на репетиции детского конкурса песни Евровидение-2019
Российский участник "Детского Евровидения" расстроен итогами конкурса
Крымский мост
В Крыму призвали Киев придерживаться статуса Керченского пролива
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Лента новостейМолния