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РИА Новости

Москвичи смогут послушать стихи Пушкина на испанском и португальском

08:11 25.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБиблиотека иностранной литературы
Библиотека иностранной литературы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Библиотека иностранной литературы. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Москвичей и гостей столицы приглашают 30 ноября послушать стихи Александра Сергеевича Пушкина на испанском и португальском языках, а также посетить бразильский карнавал и фламенко, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Тридцатого ноября в Библиотеке иностранной литературы состоится фестиваль испано- и португалоязычных стран. Он пройдет в Ибероамериканском культурном центре, который находится на третьем этаже библиотеки. Посетителей ждут лекции, языковые курсы, выставки, встречи, танцевальные мастер-классы, презентации книг и специальная программа для детей", - говорится в сообщении.
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Так, главным событием станет литературно-музыкальный спектакль "Я - Федерико Гарсиа Лорка", посвященный известному испанскому поэту. Это будет путешествие в яркий мир испанской литературы, которое пройдет под знаком дуэнде - фольклорного персонажа, похожего на русского домового. Также будет работать фотовыставка "Мексика. Всемирное наследие". В экспозиции представят интересные и удивительные места страны.
Кроме того, любителям русской литературы понравятся публичные чтения романа в стихах "Евгений Онегин" Пушкина. Известное произведение прочитают не только на русском, но и португальском и испанском языках. К декламации присоединятся сотрудники библиотеки, представители посольств ибероамерикансикх стран. Поучаствовать в чтениях смогут все желающие.
Отмечается, что на фестивале будет шеф-повар посольства Португалии в России Рикардо Лопеш. Он расскажет о традиционных для своей страны праздниках. При этом главный редактор международного журнала "Турист" Илья Дубровский и эксперт Элла Овчар познакомят слушателей с Гаваной, а филолог-испанист Татьяна Пигарева расскажет, как понять испанское искусство через картину Пабло Пикассо "Герника".
Добавляется, что в музыкальной программе фестиваля выступят барабанщики школы самбы Samba Real. Они покажут шоу, которое погрузит зрителей в атмосферу карнавального Рио-де-Жанейро. Кроме того, на сцену также выйдут танцоры фламенко с шоу Ida y Vuelta, представители школы капоэйры Cordao de oro и танцовщики танго из школы Taller de baile. Все желающие смогут научиться латиноамериканским танцам на мастер-классах клуба Rusoñol.
Кроме того, для маленьких гостей фестиваля приготовили специальную программу, в рамках которой пройдут уроки португальского языка и викторина "Путешествие по миру испанского языка".
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КультураПабло ПикассоАлександр ПушкинМоскваПортугалияИспания
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