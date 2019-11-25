Бывший "народный мэр" Горловки признался в шпионаже в пользу Украины

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.
В эфире телеканала ТСН Матюха рассказал, что украинским разведчикам удалось вывезти его из ДНР, где он последние пять лет "занимался провокациями", включая разжигание конфликтов между ополченцами.
Представитель ГУР Вадим Скибицкий, в свою очередь, заявил, что "народный мэр" передал украинской стороне "очень много информации".
15 ноября, 10:45Жителя ДНР приговорили к 11 годам лишения свободы за шпионаж
"Шут гороховый"
Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание Матюхи. Он отметил, что тот пробыл "народным мэром" три дня, и назвал его "шутом гороховым", у которого не было допуска к гостайнам.
По его словам, весь вред, который Матюха якобы нанес ДНР, заключался в воровстве и продаже поставлявшейся в качестве гуманитарной помощи муки, "пока ему не дали по лапам".
"Какая страна - такие и разведчики", - заключил Бердичевский.
Пятнадцать лет колонии за шпионаж
В сентябре апелляционная палата Верховного суда ДНР приговорила жителя Горловки к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры самопровозглашенной республики.
По данным следствия, житель Горловки в ноябре 2017 года снимал расположение войсковых частей Народной милиции ДНР и административных зданий органов государственной власти.
Подозреваемый, как установила Генпрокуратура, передавал собранную информацию Службе безопасности Украины. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по статье шпионаж.