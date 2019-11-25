Бывший "народный мэр" Горловки признался в шпионаже в пользу Украины

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Бывший "народный мэр" города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

ТСН Матюха рассказал, что украинским разведчикам удалось вывезти его из ДНР, где он последние пять лет "занимался провокациями", включая разжигание конфликтов между ополченцами. В эфире телеканалаМатюха рассказал, что украинским разведчикам удалось вывезти его из ДНР, где он последние пять лет "занимался провокациями", включая разжигание конфликтов между ополченцами.

Представитель ГУР Вадим Скибицкий, в свою очередь, заявил, что "народный мэр" передал украинской стороне "очень много информации".

"Шут гороховый"

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание Матюхи. Он отметил, что тот пробыл "народным мэром" три дня, и назвал его "шутом гороховым", у которого не было допуска к гостайнам.

По его словам, весь вред, который Матюха якобы нанес ДНР, заключался в воровстве и продаже поставлявшейся в качестве гуманитарной помощи муки, "пока ему не дали по лапам".

"Какая страна - такие и разведчики", - заключил Бердичевский.

Пятнадцать лет колонии за шпионаж

В сентябре апелляционная палата Верховного суда ДНР приговорила жителя Горловки к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры самопровозглашенной республики.

По данным следствия, житель Горловки в ноябре 2017 года снимал расположение войсковых частей Народной милиции ДНР и административных зданий органов государственной власти.