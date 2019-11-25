В Красноярске легковушка спровоцировала столкновение двух автобусов

Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.

"Инцидент произошел в районе 10:00 (06:00 мск. — Прим. ред.) в районе улицы Крупской,12. По предварительным данным, легковой автомобиль не уступил дорогу ПАЗу с пассажирами. В результате ПАЗ, пытаясь уйти от столкновения, въехал в другой автобус. В результате пострадали шесть человек, все они находились в ПАЗе", — сказал собеседник агентства.