Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T13:32+0300
https://ria.ru/20191125/1561541022.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156155/27/1561552706_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_8d48133ecf1126611cec2c32e8af3f2a.jpg
РИА Новости

В Красноярске легковушка спровоцировала столкновение двух автобусов

07:34 25.11.2019 (обновлено: 13:32 25.11.2019)
12752
© Фото : страница "ЧП Красноярск" во ВКонтактеДТП с участием автобусов в Красноярске
ДТП с участием автобусов в Красноярске
© Фото : страница "ЧП Красноярск" во ВКонтакте
КРАСНОЯРСК, 25 ноя — РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого главка МВД.
"Инцидент произошел в районе 10:00 (06:00 мск. — Прим. ред.) в районе улицы Крупской,12. По предварительным данным, легковой автомобиль не уступил дорогу ПАЗу с пассажирами. В результате ПАЗ, пытаясь уйти от столкновения, въехал в другой автобус. В результате пострадали шесть человек, все они находились в ПАЗе", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД.
В краевом Минздраве РИА Новости сообщили, что "на месте работает бригада скорой помощи, тяжелых среди пострадавших нет".
ДТП с микроавтобусом в Оренбургской области
24 ноября, 18:07
В ДТП в Оренбургской области погибли четыре гражданина Узбекистана
211860
Обсудить 0
КрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Пациент
Житель Бремена умер после того, как его лизнула собственная собака
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
Стоп-кадр видео чистки снега с козырька школы в Приморье ребенком
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
В вагоне-ресторане поезда
Туристы объяснили, почему в поездах редко посещают вагоны-рестораны
Отлив на Азовском море
В МЧС назвали причину отлива на сотню метров в Азовском море
Дорожное движение во время снегопада
Эксперт рассказал, как не дать автомобилю "замерзнуть"
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Семье мальчика, спасавшего детей в хабаровском лагере, вручили орден
Валерий Фадеев
Фадеев, Карелин и Немов вышли из Высшего совета ЕР
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
В "Аэрофлоте" прокомментировали смерть пилота рейса Москва — Анапа
Астероидный пояс в Солнечной системе
Астроном сравнил летящий к Земле астероид и Тунгусский метеорит
Блюда на шведском столе
Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак
Облака
Синоптики предупредили о грядущей "атмосферной впадине"
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на поддержку Ротару Поклонской
Эдуард Матюха
Бывший "народный мэр" Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:39Переговорщики Китая и США обсудили первую часть торговой сделки
05:31Письма Линды Маккартни о муже продадут на аукционе
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
Лента новостейМолния