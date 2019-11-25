В Крыму призвали Киев придерживаться статуса Керченского пролива

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Украине впредь стоит строго придерживаться статуса Керченского пролива и правил прохода, Россия не злоупотребляет своим правом контроля, но и не допустит эскалации конфликта, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"Азовское море и Керченский пролив на основании целого ряда российско-украинских соглашений являются "историческими внутренними водами" России и Украины. Россия предпринимает все меры по предотвращению эскалации конфликта и не злоупотребляет своим правом контроля. Сегодня Керченский пролив - это территория, на которую распространяется исключительно суверенитет России, поэтому Украине стоит строго соблюдать его статус", - сказал Молохов агентству.

По его словам, свобода судоходства в Керченском проливе не может быть абсолютной и всегда связана с теми или иными, в том числе объективными, ограничениями, которые носят преодолимый характер (погода, сложный рельеф дна, необходимость лоцманской проводки и соблюдения сложившейся очередности прохода кораблей путем формирования караванов).

Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.