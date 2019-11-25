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РИА Новости

В Крыму призвали Киев придерживаться статуса Керченского пролива

07:29 25.11.2019
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© Фото : страница инфоцентра "Крымский мост" во ВКонтактеКрымский мост
Крымский мост
© Фото : страница инфоцентра "Крымский мост" во ВКонтакте
Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Украине впредь стоит строго придерживаться статуса Керченского пролива и правил прохода, Россия не злоупотребляет своим правом контроля, но и не допустит эскалации конфликта, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
"Азовское море и Керченский пролив на основании целого ряда российско-украинских соглашений являются "историческими внутренними водами" России и Украины. Россия предпринимает все меры по предотвращению эскалации конфликта и не злоупотребляет своим правом контроля. Сегодня Керченский пролив - это территория, на которую распространяется исключительно суверенитет России, поэтому Украине стоит строго соблюдать его статус", - сказал Молохов агентству.
По его словам, свобода судоходства в Керченском проливе не может быть абсолютной и всегда связана с теми или иными, в том числе объективными, ограничениями, которые носят преодолимый характер (погода, сложный рельеф дна, необходимость лоцманской проводки и соблюдения сложившейся очередности прохода кораблей путем формирования караванов).
Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.
Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и задержанные корабли.
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