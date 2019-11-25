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РИА Новости

В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы

07:11 25.11.2019 (обновлено: 13:23 25.11.2019)
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Стоп-кадр видео чистки снега с козырька школы в Приморье ребенком
Стоп-кадр видео чистки снега с козырька школы в Приморье ребенком
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя — РИА Новости. Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
В воскресенье в соцсетях распространилось видео, на котором мальчик счищает лопатой снег с козырька здания. На записи видна вывеска с надписью "Школа № 31", утверждается, что действие происходит в Уссурийске. При этом на ребенке нет верхней одежды, его, стоящего на покатом козырьке на высоте второго этажа, из окна придерживает взрослый. Видео вызвало в регионе резонанс. Люди возмущены, что ребенок находился в мороз на улице раздетым и подвергался опасности.

"Полиция изучает видеозапись, размещенную в социальных сетях, об инциденте с уборкой снега в одной из городских школ. В образовательное учреждение направлены инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Уссурийску. Проводится проверка", — сообщил РИА Новости представитель ведомства.

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Приморский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Когда я учился мы и козырьки чистили, и каток, и территорию около школы! и тоже раздетые (жил в сибири). и все были живы и здоровы!
25 ноября, 07:19
ЗЛОЙ ДЯДЕНЬКА
5300005
Ты бы не кино снимал, а крышу бы почистил.
25 ноября, 11:51
nnnetzenzury net
2500002
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