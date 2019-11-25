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РИА Новости

Папа Римский Франциск встретился в Токио с императором Японии

07:05 25.11.2019 (обновлено: 12:00 25.11.2019)
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© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© AP Photo / Andrew Medichini
Папа Римский Франциск. Архивное фото
ТОКИО, 25 ноя - РИА Новости. Папа Римский Франциск, находящийся с визитом в Японии, встретился в понедельник в Токио с императором Японии Нарухито, личная встреча длилась около 20 минут, передает телеканал NHK.
Японский император, одетый в черный европейский костюм с галстуком, вышел к машине встретить прибывшего во дворец понтифика, а после окончания встречи проводил его до автомобиля.
Нарухито стал императором Японии 1 мая этого года после того, как его отец Акихито передал ему трон по наследству.
Как сообщило агентство Киодо, в 1984 году Нарухито, будучи наследным принцем, во время поездки в Ватикан встречался с бывшим тогда Папой Римским Иоанном Павлом Вторым. С папой Франциском нынешний император Японии встретился впервые.
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В планах визита понтифика в Японию включена также его встреча с премьер-министром страны Синдзо Абэ и месса в Токио.
Ранее в понедельник папа Римский повидался в Токио с тремя пострадавшими от землетрясения и цунами 2011 года, которые привели к аварии на АЭС "Фукусима-1".
Это директор детского сада в пострадавшей от цунами префектуре Иватэ, школьник и буддийский монах.
"Инцидент на Фукусиме не может быть полностью урегулирован, пока не завершено восстановление на местах, пока люди не смогут в безопасности жить спокойной жизнью", - заявил понтифик на этой встрече.
В воскресенье Франциск выступил с речью в Нагасаки и призвал мир отказаться от ядерного оружия. После Нагасаки он направился в Хиросиму, на которую впервые в мире в 1945 году была сброшена ядерная бомба.
Это первое посещение понтифика страны Восходящего солнца, предыдущий визит главы католической церкви в Японию состоялся 38 лет назад.
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