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РИА Новости

Ученые доказали опасность соевых продуктов

06:55 25.11.2019 (обновлено: 09:22 25.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка сои
Уборка сои
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка сои. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Соевые продукты, которые многие приверженцы здорового питания употребляют в качестве замены мяса и коровьего молока, могут нанести серьезный вред здоровью, пишет издание Health.News со ссылкой на выводы французских ученых.
Авторы исследования проанализировали 55 продуктов из сои, включая десерты, соусы и напитки и установили, что в сое очень высок уровень фитоэстрогенов, которые способны влиять на гормональный фон, а в отдельных случаях даже провоцировать возникновение онкологических заболеваний.
Опасность в сое также таят гербициды, которыми опрыскивают культуру. В ВОЗ эти вещества классифицируются как "вероятный канцероген". Помимо этого в сое содержатся элементы, снижающие усвоение кальция, железа, цинка, магния и белка. Более того, они блокируют синтез гормонов щитовидной железы, провоцируют гипотиреоз и онкологию.
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РИА НаукасояВесь мирВОЗ
Популярные комментарии
Это что же получается, ась? Выходит сначала всех накормили отравой, а затем провели исследования? Нехорошо так поступать с честным народом.
25 ноября, 07:50
mmoroz524534
920003
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