Синоптики предупредили о грядущей "атмосферной впадине"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ко второй половине этой недели ожидается резкое понижение атмосферного давления, которое будет напоминать "атмосферную впадину". Об этом "России Людмила Паршина. Ко второй половине этой недели ожидается резкое понижение атмосферного давления, которое будет напоминать "атмосферную впадину". Об этом " Российской газете " рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра

По словам синоптика, после наблюдавшегося ранее повышения атмосферное давление сравняется со среднеклиматическими значениями и составит 748 миллиметров ртутного столба. Однако к 29 ноября оно опустится до 732 миллиметров, что на 15 делений ниже нормы.

Температура воздуха также окажется неустойчивой. При этом первая половина недели в центральных областях России будет довольно холодной. В Москве в понедельник днем ожидается минус три-пять градусов, в Подмосковье — минус два-семь градусов, без осадков.