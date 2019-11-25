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РИА Новости

Синоптики предупредили о грядущей "атмосферной впадине"

06:54 25.11.2019 (обновлено: 10:55 25.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОблака
Облака
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ко второй половине этой недели ожидается резкое понижение атмосферного давления, которое будет напоминать "атмосферную впадину". Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
По словам синоптика, после наблюдавшегося ранее повышения атмосферное давление сравняется со среднеклиматическими значениями и составит 748 миллиметров ртутного столба. Однако к 29 ноября оно опустится до 732 миллиметров, что на 15 делений ниже нормы.
Температура воздуха также окажется неустойчивой. При этом первая половина недели в центральных областях России будет довольно холодной. В Москве в понедельник днем ожидается минус три-пять градусов, в Подмосковье — минус два-семь градусов, без осадков.
На севере европейской части страны температура ожидается на шесть-восемь градусов выше климатической нормы, однако в Поволжье холод задержится — 25 и 26 ноября там сохранятся аномальные морозы, а среднесуточная температура будет ниже нормы на девять и более градусов.
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24 ноября, 11:52
Синоптик предупредил о туманах в Москве на следующей неделе
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Людмила ПаршинаПогодаГидрометцентрРоссияОбщество
Популярные комментарии
Мне одному кажется, что российские синоптики все больше и сильнее напоминают английских ученых?
25 ноября, 08:23
Денис Иванов
3890002
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