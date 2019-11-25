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РИА Новости

Ким Чен Ын осмотрел военную часть на острове рядом с Южной Кореей

06:54 25.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
СЕУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил военную часть на острове Чханниндо на юго-западном побережье страны, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Поднявшись на наблюдательный пункт одной из береговых артиллерийских позиций, лидер КНДР "дал сопровождавшему его начальнику Генштаба задание, связанное с повышением боевой мощи и изменяющимися боевыми задачами оборонительной части". Он также лично проверил боеспособность артиллерийской роты, указав цель и приказав открыть огонь. Результатами стрельбы высший руководитель остался доволен, отметив, как бойцы с высокой бдительностью подходят к обороне фронта, несмотря на незапланированную проверку.
"Необходимо вести тщательную подготовку как в политико-идеологическом, так и в физическо-техническом плане, проводя учения на более высоком научном, практическом и приближенном к реальным боевым условиям уровне, чтобы можно было справиться с любой операцией и боевой задачей", - подчеркнул Ким Чен Ын.
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Остров Чханниндо, который ЦТАК называет "фронтовым", а расположенную на нём часть – "гарнизоном на передовых рубежах обороны нашей родины", находится всего в 45 километрах от находящегося под контролем Сеула острова Пэннёндо, рядом с которым в 2010 году затонул южнокорейский корвет Чхонан. В ноябре того же года северокорейские войска обстреляли расположенный также неподалёку остров Ёнпхёндо. А во время проведения американо-южнокорейских учений в марте 2014 года. Ким Чен Ын назвал остров Пэннёндо приоритетной целью в случае начала боевых действий.
Во время нынешней инспекционной поездки председатель Госсовета призвал "раздувать пламя движения за звание прославленного меткого артиллериста", отметив необходимость регулярного технического обслуживания орудий, чтобы "любое подразделение могло быть в любое время мобилизовано на выполнение боевой задачи".
Кроме того, Ким Чен Ын внимательно ознакомился с материальным-техническим положением части, включая наличие у солдат зубной пасты и состояние водонагревателей в казармах, дал указание повышать производство и снабжение бойцов мясом, яйцами и морепродуктами, а также распорядился возродить яблоневый сад и заняться разведением винограда на территории командования и в районе жилых квартир.
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Нынешняя проверка боеготовности частей Корейской народной армии верховным лидером КНДР стала уже третьей за последний месяц. 18 ноября Ким Чен Ын руководил учениями по высадке подразделений воздушного десанта, а 16 ноября впервые за 2 года наблюдал за учениями авиации и ПВО. В мае этого года Пхеньян также сообщал о "руководстве учебными огневыми стрельбами в оборонительном гарнизоне на западном фронте", однако деталей той поездки не приводилось.
Как отмечает в этой связи южнокорейское агентство Рёнхап, такие действия КНДР можно трактовать как попытку оказать давление на США и Южную Корею для возобновления диалога по денуклеаризации. На завершение переговоров Пхеньян отвёл срок до конца года, однако пока прийти к каким-либо договорённостям не удалось. Укрепление боеспособности частей, расположенных на границе с Югом, является своеобразным посланием Сеулу, что он также заинтересован в скорейшем возобновлении переговоров и предоставлению Северу гарантий безопасности.
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Ким Чен ЫнЮжная КореяКНДРВ мире
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