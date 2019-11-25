Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T06:22+0300
https://ria.ru/20191125/1561540519.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1036x0_80_0_0_d919d90d68ebffaaf276491bb8bf3233.jpg
РИА Новости

На юго-западе Китая один человек погиб при землетрясении

06:22 25.11.2019
1729
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономно районе на юго-западе Китая, сообщает Центральное телевидение Китая.
Ранее Китайский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение произошло в 9.18 по местному времени (4.18 мск) вблизи уезда Дасинь городского округа Чунцзо. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров.
Как сообщает телеканал, толчки особо сильно ощущались вблизи эпицентра, а также в ряде других городов, в том числе Наньнине.
Сообщается, что заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, глава государственного сейсмологического бюро Чжэн Гогуан в командном центре уже дал поручение провести всю необходимую работу, в район бедствия уже направлены представители местного сейсмологического бюро.
По данным телеканала, в настоящий момент в уезде Дасинь уже есть один погибший, о других пострадавших пока не сообщается.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
001400
Обсудить 0
КитайВ мире
Рекомендуем
Азовское море отступило от берега на 100 м
Экологи призвали не паниковать из-за сильного отлива в Азовском море
Автомобили службы спасения во время последствий непогода в городе Кампо-Лигуре на северо-западе Италии
В Италии из-за оползня обвалился участок автомобильной эстакады
Овцы
В Хакасии дикая стая загрызла более 70 овец
Спасательная служба
В Москве спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину с собакой
Сейсмограф. Архивное фото
На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2
Крымский мост в Москве
Врач рассказал, чем опасна "марсианская" погода в Москве
Отдыхающие гуляют в парке Серебряный бор в Москве
Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения
Сенатор США Линдси Грэм
Американский сенатор Грэм заблокировал резолюцию о геноциде армян
Эдуард Матюха
Бывший "народный мэр" Горловки признался в шпионаже в пользу Украины
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Стоп-кадр видео чистки снега с козырька школы в Приморье ребенком
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Облака
Синоптики предупредили о грядущей "атмосферной впадине"
Отлив на Азовском море
В МЧС назвали причину отлива на сотню метров в Азовском море
Эдуард Матюха
В ДНР прокомментировали признание "народного мэра" Горловки в шпионаже
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
03:04В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
02:45СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
02:42Сторонники шиитской партии сожгли палаточный городок на юге Ливана
02:39В Иркутске потушили пожар в здании мебельного магазина
Лента новостейМолния