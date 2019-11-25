На юго-западе Китая один человек погиб при землетрясении

ПЕКИН, 25 ноя – РИА Новости. Один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономно районе на юго-западе Китая, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ранее Китайский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение произошло в 9.18 по местному времени (4.18 мск) вблизи уезда Дасинь городского округа Чунцзо. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Как сообщает телеканал, толчки особо сильно ощущались вблизи эпицентра, а также в ряде других городов, в том числе Наньнине.

Сообщается, что заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, глава государственного сейсмологического бюро Чжэн Гогуан в командном центре уже дал поручение провести всю необходимую работу, в район бедствия уже направлены представители местного сейсмологического бюро.