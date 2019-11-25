Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T06:58+0300
https://ria.ru/20191125/1561540490.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148746/29/1487462930_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_7f03b4f332a7b58eb15419608754105f.jpg
РИА Новости

В Южной Корее с перевернувшейся лодки спасли двух россиян

06:20 25.11.2019 (обновлено: 06:58 25.11.2019)
1075
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЮжная Корея
Южная Корея
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Южная Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 25 ноя – РИА Новости. Двоих россиян спасли с перевернувшейся рыбацкой лодки в Южной Корее, передает агентство Рёнхап со ссылкой на местную береговую охрану.
Лодка, на которой находились три южнокорейца и два гражданина России, перевернулась в море около города Кунсан на западном побережье Корейского полуострова. Она принадлежала местной ферме по разведению устриц, ушла в море в воскресенье и не вернулась, о чем в береговую охрану сообщили в 23.09 (17.09 мск) того же дня.
Береговая охрана в 07.57 (01.57 мск) понедельника обнаружила перевернувшуюся лодку, дрейфующую примерно в 7,5 километрах к юго-западу от Кунсана, и спасла с нее двух россиян, а также забрала тело 70-летнего южнокорейца, которое было привязано к борту. Еще два члена команды числятся пропавшими.
Россияне были в сознании, их на вертолете доставили в больницу. Сообщается, что их возраст - 38 и 26 лет. Они заявили, что привязали тело своего южнокорейского товарища к лодке после того, как тот утонул, чтобы погибшего не унесло волнами.
Ранее сообщалось, что южнокорейское судно для ловли осьминогов также перевернулось и затонуло в понедельник недалеко от острова Чеджу.
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
28 сентября, 22:45
У берегов Ливии перевернулась лодка с несколькими десятками мигрантов
600100
Обсудить 0
Южная КореяРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва
Южная Корея попросила США помочь наладить отношения с Японией
Папа Франциск. Дни молодежи в Польше
Глава Южной Кореи попросил папу Римского встретиться с лидером КНДР
Овцы
В Хакасии дикая стая загрызла более 70 овец
Сейсмограф. Архивное фото
На юго-западе Китая один человек погиб при землетрясении
Южная Корея
Южнокорейская рыболовецкая шхуна затонула в районе острова Чеджу
Снег в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в декабре
Сейсмограф. Архивное фото
На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2
Город Кинета, примерно в 70 км к юго-западу от Афин после шторма и проливных дождей. 25 ноября 2019
В Греции устраняют последствия урагана
Эдуард Матюха
В ДНР прокомментировали признание "народного мэра" Горловки в шпионаже
Сенатор США Линдси Грэм
Американский сенатор Грэм заблокировал резолюцию о геноциде армян
Президент США Дональд Трамп
СМИ: в США осудили китаянку, проникшую в имение Трампа с флешкой
Флаг России в Сирии
Россия перебросила на север Сирии медицинский спецназ
Южнокорейская певица и актриса Гу Хара
Звезда K-pop Гу Хара умерла в 28 лет
Памятник князю Владимиру в парке Владимирская горка в Киеве
Киевский политик назвал Украину "святой землей протославян"
Стоп-кадр видео чистки снега с козырька школы в Приморье ребенком
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
03:04В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам
02:45СМИ опубликовали фото обновленной Lada 4x4
02:42Сторонники шиитской партии сожгли палаточный городок на юге Ливана
02:39В Иркутске потушили пожар в здании мебельного магазина
Лента новостейМолния