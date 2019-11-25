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РИА Новости

В ДНР прокомментировали признание "народного мэра" Горловки в шпионаже

06:16 25.11.2019 (обновлено: 11:02 25.11.2019)
200875
© Фото : Центральный Комитет Коммунистической партии Донецкой Народной РеспубликиЭдуард Матюха
Эдуард Матюха
© Фото : Центральный Комитет Коммунистической партии Донецкой Народной Республики
Эдуард Матюха. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.
Ранее Матюха в эфире передачи ТСН на телеканале "1+1" заявил, что является сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и, находясь на территории ДНР, занимался "провокациями" против ополченцев.
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Бердичевский назвал Матюху "шутом гороховым" и отметил, что тот пробыл "народным мэром" три дня. "Звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был", — добавил депутат.
По его словам, весь вред, который Матюха якобы нанес ДНР, заключался в воровстве и продаже поставлявшейся в качестве гуманитарной помощи муки, "пока ему не дали по лапам".
"Какая страна — такие и разведчики", — заключил Бердичевский.
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Обсудить 12
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Популярные комментарии
"...Какая страна - такие и разведчики..." лучше и не скажешь, а ещё слово разведчики можно заменять и на другие профессии
25 ноября, 08:08
Спиральтист ...
131110001
Как уже вы все достали. И те и эти. Вор на воре. Кругом.
25 ноября, 08:09
Никита Ермаков
8000022
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