В ДНР прокомментировали признание "народного мэра" Горловки в шпионаже

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутат народного совета самопровозглашенной Депутат народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский прокомментировал в своем Facebook признание бывшего "народного мэра" Горловки Эдуарда Матюхи в работе на украинскую разведку.

Ранее Матюха в эфире передачи ТСН на телеканале "1+1" заявил, что является сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины и, находясь на территории ДНР, занимался "провокациями" против ополченцев.

Бердичевский назвал Матюху "шутом гороховым" и отметил, что тот пробыл "народным мэром" три дня. "Звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был", — добавил депутат.

По его словам, весь вред, который Матюха якобы нанес ДНР, заключался в воровстве и продаже поставлявшейся в качестве гуманитарной помощи муки, "пока ему не дали по лапам".