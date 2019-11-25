Американский сенатор Грэм заблокировал резолюцию о геноциде армян

Ранее Грэм воспользовался правилом, согласно которому, один сенатор может заблокировать принятие резолюции всей палатой, и заблокировал резолюцию о признании геноцида армян, которую предлагал принять старший демократ в комитете по иностранным делам Роберт Менендес.

По данным портала, когда Грэм выходил после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, высокопоставленный сотрудник Белого дома попросил его вернуться в сенат и заблокировать резолюцию о геноциде армян. "После встречи мы собрались и поговорили о том, что произошло", - заявил Грэм порталу, добавив, что сотрудник Белого дома по законодательным делам сказал Грэму, что Менендес собирается вынести на голосование резолюцию по геноциду, и спросил Грэма "может ли он ее заблокировать".

"Я сказал, конечно... Единственная причина, по которой я это сделал, было то, что он (Эрдоган) был все еще в городе... Для этого было неподходящее время. Я пытаюсь спасти отношения (между странами), если это возможно", - приводит портал слова Грэма.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, было ли ему "неудобно" блокировать эту резолюцию, Грэм ответил утвердительно. "Я не буду возражать в следующий раз", - сказал Грэм.

Однако, как отмечает портал, "следующий раз" произошел на прошлой неделе, когда Менендес и его коллега Тед Круз снова представили резолюцию по геноциду. В этот раз представитель Белого дома попросил другого сенатора - Дэвида Пердью - заблокировать ее.

Вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов. Резолюция, споры о которой велись десятилетиями, была проведена в палате представителей на фоне резкого ухудшения отношений Вашингтона с Анкарой из-за военной операции Турции в Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в ходе визита в Вашингтон, что признание палатой представителей геноцида армян в Османской империи бросает тень на турецко-американские отношения.

В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.