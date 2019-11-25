Двое эвакуированных из Ирака детей прибыли к родным в Приморье

Спецрейс МЧС России на прошлой неделе эвакуировал из Багдада в Москву четвертую группу в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах или тюрьмах вместе с матерями, находящимися в Ираке под следствием или осужденными за причастность к ИГ*. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова сообщила, что детей отправят к родственникам в Пензенскую и Ярославскую области, Екатеринбург, Москву, Челябинск, Тюмень, Чечню, Дагестан, Ингушетию, Приморье и другие регионы. Власти Приморья сообщали, что в регион приедут брат и сестра дошкольного возраста, их возьмет под опеку бабушка.