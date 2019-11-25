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РИА Новости

Двое эвакуированных из Ирака детей прибыли к родным в Приморье

05:32 25.11.2019
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© AP Photo / Hadi MizbanИрак
Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Ирак. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Двое детей, которых эвакуировали из Ирака, прибыли в Приморье, где их встретили родные, сообщила РИА Новости уполномоченный при губернаторе Приморского края по правам ребенка Ирина Медведева.
Спецрейс МЧС России на прошлой неделе эвакуировал из Багдада в Москву четвертую группу в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах или тюрьмах вместе с матерями, находящимися в Ираке под следствием или осужденными за причастность к ИГ*. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова сообщила, что детей отправят к родственникам в Пензенскую и Ярославскую области, Екатеринбург, Москву, Челябинск, Тюмень, Чечню, Дагестан, Ингушетию, Приморье и другие регионы. Власти Приморья сообщали, что в регион приедут брат и сестра дошкольного возраста, их возьмет под опеку бабушка.
"Дети прибыли в Приморье, их встретили родные. Всесторонняя помощь семье оказывается", - сказала Медведева.
По ее словам, полет дети перенесли хорошо, сейчас привыкают к новым для себя условиям жизни.
На сегодняшний день из Ирака вывезены все обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от года до 15 лет.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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