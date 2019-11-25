На местных выборах в Гонконге лидирует продемократический блок

ПЕКИН, 25 ноя - РИА Новости. Представители продемократических сил после предварительного подсчета голосов получают абсолютное большинство на выборах в советы округов Представители продемократических сил после предварительного подсчета голосов получают абсолютное большинство на выборах в советы округов Гонконга , сообщает газета South China Morning Post

В воскресенье в Гонконге состоялись прямые выборы в советы 18 городских округов, на которых 1090 кандидатов боролись за 452 места. Советы занимаются вопросами на уровне микрорайонов, такими как транспорт и коммунальные услуги.

Выборы, которые проходили на фоне не стихающих уже шестой месяц антиправительственных протестов, широко рассматриваются как барометр поддержки антиправительственного движения и власти главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Явка на выборах оказалась рекордной. В общей сложности на избирательные участки пришли 2,94 миллиона человек, что составляет 71,2% от общего числа зарегистрированных избирателей. В 2015 года на аналогичных выборах явка составила лишь 47%.

По состоянию на 9.00 по местному времени (4.00 мск) пандемократы выигрывают в 17 из 18 округов, получив более 278 мест. Пропекинский лагерь получает пока лишь 42 места. Независимые кандидаты смогли получить 24 места.

Все советы после выборов 2015 года были под контролем сторонников истеблишмента.