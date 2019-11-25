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РИА Новости

На местных выборах в Гонконге лидирует продемократический блок

05:29 25.11.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГонконг
Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
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Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 25 ноя - РИА Новости. Представители продемократических сил после предварительного подсчета голосов получают абсолютное большинство на выборах в советы округов Гонконга, сообщает газета South China Morning Post.
В воскресенье в Гонконге состоялись прямые выборы в советы 18 городских округов, на которых 1090 кандидатов боролись за 452 места. Советы занимаются вопросами на уровне микрорайонов, такими как транспорт и коммунальные услуги.
Выборы, которые проходили на фоне не стихающих уже шестой месяц антиправительственных протестов, широко рассматриваются как барометр поддержки антиправительственного движения и власти главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.
Явка на выборах оказалась рекордной. В общей сложности на избирательные участки пришли 2,94 миллиона человек, что составляет 71,2% от общего числа зарегистрированных избирателей. В 2015 года на аналогичных выборах явка составила лишь 47%.
По состоянию на 9.00 по местному времени (4.00 мск) пандемократы выигрывают в 17 из 18 округов, получив более 278 мест. Пропекинский лагерь получает пока лишь 42 места. Независимые кандидаты смогли получить 24 места.
Все советы после выборов 2015 года были под контролем сторонников истеблишмента.
В связи с тем, что продемократический блок получил большинство во всех городских округах, они, вероятнее всего, получат 120 мест в комиссии выборщиков, которая избирает главу администрации района.
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