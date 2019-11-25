На Камчатке медведь залез на территорию маяка и загрыз собаку

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя — РИА Новости. Медведь залез на территорию военного маяка на Камчатке и загрыз собаку, охотникам пришлось его застрелить, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Тихоокеанского флота.
"Медведь залез на территорию одного из гидрографических объектов, начал гонять собак, одну из них загрыз. Маячники обратились в охотничье общество, и гражданские охотники нашли медведя и отстрелили", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что происшествие произошло не на территории военной части.