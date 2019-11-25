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РИА Новости

На Камчатке медведь залез на территорию маяка и загрыз собаку

05:20 25.11.2019 (обновлено: 11:21 25.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бурый медведь. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя — РИА Новости. Медведь залез на территорию военного маяка на Камчатке и загрыз собаку, охотникам пришлось его застрелить, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Тихоокеанского флота.

"Медведь залез на территорию одного из гидрографических объектов, начал гонять собак, одну из них загрыз. Маячники обратились в охотничье общество, и гражданские охотники нашли медведя и отстрелили", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что происшествие произошло не на территории военной части.
Бурый медведь
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