Россия перебросила на север Сирии медицинский спецназ

КОБАНИ (Сирия), 25 ноя — РИА Новости. На базу российской военной полиции под Кобани на севере Сирии прибыли первые подразделения медицинского отряда специального назначения. Они будут оказывать помощь местному населению.

Медицинский спецназ доставили на вертолете Ми-8 вместе с оборудованием, лекарствами и перевязочными материалами.

"Хронические заболевания запущенны, острые, соответственно, тоже. <...> Мы готовы работать здесь до упора. <...> Через некоторое время прибудет медицинский отряд в полном составе. Порядка 100 человек в день, я думаю, мы вполне сможем принимать", — рассказал врач-хирург Сергей Пономарев.

Первый пункт развернули всего через три часа после прибытия. В кабинете есть препараты и оборудование на все случаи жизни, включая телемедицинский прибор, к которому можно подключить рентген, аппарат УЗИ и через спутник в режиме реального времени собирать консилиумы со специалистами из России.

В медпункте пока работают три врача: терапевт, хирург и травматолог, которым помогает переводчик. Начальник травматологического отделения Камалдин Исаев рассказал, что в основном диагностируются артрозы, а также остеохондроз поясничного отдела позвоночника.

"На самом деле, идет поток людей, которым мы оказываем медицинскую помощь. Исходя из этого мы можем сделать вывод, что мы здесь нужны и приехали не зря", — подчеркнул он.

Через несколько дней прибудут еще несколько специалистов и машины с оборудованием и медикаментами. После этого врачи отправятся по окрестным деревням лечить тех, кто не может приехать сам.

Параллельно военные на улице организовали пункт выдачи гуманитарной помощи: раздают продуктовые наборы.