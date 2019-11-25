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РИА Новости

Южнокорейские железнодорожники прекратили забастовку

03:52 25.11.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкЮжная Корея
Южная Корея
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Южная Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 25 ноя – РИА Новости. Профсоюз работников Корейской национальной железнодорожной корпорации (KORAIL) прекратил забастовку, так как достиг договоренности с компанией, передает агентство Рёнхап.
Профсоюз работников KORAIL, в котором состоят 19 тысяч человек, требовал поднять зарплаты на 4%, а также нанять еще 4 тысячи сотрудников, чтобы обеспечить работу в парах по две смены. Переговоры с компанией продлились с субботы до утра понедельника. Конкретные условия сделки не сообщаются.
Люди начали возвращаться на работу с 9 часов утра (3.00 мск). Как ожидается, потребуется один или два дня, чтобы железнодорожное сообщение по всей стране вошло в нормальный ритм.
Железнодорожники начали забастовку без определенного временного лимита 20 ноября после того, как компания отказалась поднять работникам зарплату и улучшить условия. Такая забастовка прошла впервые с 2016 года, тогда члены профсоюза протестовали 74 дня, с сентября по декабрь. Ранее в сентябре прошла трехдневная забастовка.
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