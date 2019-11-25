Южнокорейские железнодорожники прекратили забастовку

СЕУЛ, 25 ноя – РИА Новости. Профсоюз работников Корейской национальной железнодорожной корпорации (KORAIL) прекратил забастовку, так как достиг договоренности с компанией, передает агентство Профсоюз работников Корейской национальной железнодорожной корпорации (KORAIL) прекратил забастовку, так как достиг договоренности с компанией, передает агентство Рёнхап

Профсоюз работников KORAIL, в котором состоят 19 тысяч человек, требовал поднять зарплаты на 4%, а также нанять еще 4 тысячи сотрудников, чтобы обеспечить работу в парах по две смены. Переговоры с компанией продлились с субботы до утра понедельника. Конкретные условия сделки не сообщаются.

Люди начали возвращаться на работу с 9 часов утра (3.00 мск). Как ожидается, потребуется один или два дня, чтобы железнодорожное сообщение по всей стране вошло в нормальный ритм.