В ГД предложили ввести льготы на билеты в театр для многодетных семей

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил ввести в Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил ввести в России льготные программы для многодетных семей по посещению театров по всей России, соответствующее письмо парламентарий направил министру культуры Владимиру Мединскому

Парламентарий пояснил, что сейчас театров касается ряд региональных подзаконных актов, льготирующих их посещение многодетными семьями, а также существуют специальные программы в театральной сети государственных культурных учреждений Москвы и Санкт-Петербурга, но системных унифицированных мер нет. Поэтому, отмечает депутат, в регионах нередки трудности с бронированием льготных билетов в театры из-за отсутствия посадочных мест.

"В целях расширения форм натуральной помощи многодетным семьям, увеличения присутствия подрастающего поколения в объектах культурной среды и "либерализации" оплаты таких посещений, просим Вас рассмотреть следующие инициативы", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутат предлагает обязать все российские театры выделять ежемесячные квоты на реализацию программы, которую Юрков предложил условно назвать "Семья в театре". Также, по мнению парламентария, можно было бы открыть систему абонементов на весь театральный сезон для многодетных семей и установить ежемесячную квоту в размере "2 билета на одну семью" в любом театре России, причём без регионального фильтра проживания семьи в конкретном регионе.

Кроме того, депутат предлагает выделить ежемесячную министерскую квоту в примерном размере 10% от общего количества мест в каждом театре России, подведомственном Минкультуры России.

Также, считает депутат, можно было бы реализовать при распределении льготных билетов принцип межведомственного адресного подхода к многодетным семьям, с приоритетным учетом малоимущих и малообеспеченных семей, детей из многодетных семей, воспитывающихся в трудных условиях, опекунских (попечительских) и патронатных многодетных семей.

Регламентировать получение квотированных билетов в кассах театров предлагается в порядке живой очереди и по официальным документам многодетной семьи, а сами квотируемые билеты — снабдить имеющимися средствами защиты (печать театра, цифровые знаки), надписью о запрете передачи и перепродажи билетов третьим лицам.

По мнению Юркова, необходимо также предусмотреть широкое публичное освещение инициативы и рассмотреть возможности цифровизации процесса получения билетов или абонементов многодетными семьями, например, через официальный портал "Госуслуги".