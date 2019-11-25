Южнокорейская рыболовецкая шхуна затонула в районе острова Чеджу

СЕУЛ, 25 ноя – РИА Новости. Южнокорейская рыболовецкая шхуна с 14 людьми затонула в районе острова Чеджу, спасатели нашли семерых членов экипажа, передает агентство Рёнхап со ссылкой на местную береговую охрану.

В понедельник около 6.05 (00.05 мск) береговой охране острова Чеджу сообщили с окрестных рыбацких лодок, что судно для ловли осьминогов водоизмещением 24 тонны, предположительно, затонуло примерно в 87 километрах от острова Мара.

Спасатели нашли на месте инцидента шлюпки и обнаружили семь из 14 членов команды, поиски продолжаются. Сообщается, что в этом районе сильный ветер и волны высотой четыре метра.