Южнокорейская рыболовецкая шхуна затонула в районе острова Чеджу

СЕУЛ, 25 ноя – РИА Новости. Южнокорейская рыболовецкая шхуна с 14 людьми затонула в районе острова Чеджу, спасатели нашли семерых членов экипажа, передает агентство Рёнхап со ссылкой на местную береговую охрану.
В понедельник около 6.05 (00.05 мск) береговой охране острова Чеджу сообщили с окрестных рыбацких лодок, что судно для ловли осьминогов водоизмещением 24 тонны, предположительно, затонуло примерно в 87 километрах от острова Мара.
Спасатели нашли на месте инцидента шлюпки и обнаружили семь из 14 членов команды, поиски продолжаются. Сообщается, что в этом районе сильный ветер и волны высотой четыре метра.
Это уже второй подобный инцидент в районе острова Чеджу за последнюю неделю. 19 ноября пожар вспыхнул на 29-тонном рыболовецком судне, где находились 12 человек, после чего шхуна также затонула.
12 сентября, 17:35СМИ: в Бенгальском заливе затонуло судно с углем