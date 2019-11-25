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РИА Новости

Приморцы вторые сутки не могут вылететь из Владивостока в районы края

03:42 25.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Приморцы вторые сутки не могут вылететь из Владивостока в районы края из-за непогоды.
Как сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Аврора", в понедельник отменены два рейса - в Терней в 9.25 (2.25 мск) и в Дальнереченск в 9.40 (2.40 мск).
"Об отмене рейса становится известно за час до вылета, поэтому я не могу сейчас сказать, состоится вылет в Дальнегорск в 12.55 (5.55 мск) или нет", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что при отмене рейса нужно будет пройти перерегистрацию на другой день. В понедельник только один рейс успел вылететь на север региона – по расписанию в 9.05 (02.05 мск) отправился в Кавалерово.
В связи с последствиями снегопада в понедельник также отменены 20 автобусов из Владивостока в Большой Камень, Находку, Спасск-Дальний, Славянку и Новопокровку. Приморцы не смогут приехать во Владивосток из Лесозаводска, Покровки, Спасска-Дальнего.
В воскресенье были отменены авиарейсы в Терней, Дальнереченск и другие населенные пункты севера Приморья, а также более 20 автобусных междугородных маршрутов.
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