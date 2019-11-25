ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Приморцы вторые сутки не могут вылететь из Приморцы вторые сутки не могут вылететь из Владивостока в районы края из-за непогоды.

Как сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Аврора", в понедельник отменены два рейса - в Терней в 9.25 (2.25 мск) и в Дальнереченск в 9.40 (2.40 мск).

"Об отмене рейса становится известно за час до вылета, поэтому я не могу сейчас сказать, состоится вылет в Дальнегорск в 12.55 (5.55 мск) или нет", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при отмене рейса нужно будет пройти перерегистрацию на другой день. В понедельник только один рейс успел вылететь на север региона – по расписанию в 9.05 (02.05 мск) отправился в Кавалерово.

В связи с последствиями снегопада в понедельник также отменены 20 автобусов из Владивостока в Большой Камень, Находку, Спасск-Дальний, Славянку и Новопокровку. Приморцы не смогут приехать во Владивосток из Лесозаводска, Покровки, Спасска-Дальнего.