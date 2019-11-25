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РИА Новости

Исследование: мужчины чаще женщин признаются в курортных романах

03:40 25.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПара в отеле
Пара в отеле
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пара в отеле. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Представители мужского пола в России в 1,5 раза чаще признаются в курортных романах, чем женщины, говорится в исследовании картографического сервиса Maps.me, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных 2 тысяч пользователей Рунета старше 18 лет, которые совершали турпоездки в течение последних 12 месяцев.
"Знакомство перерастало в курортный роман у 17%. При этом романтические приключения в поездках одинаково популярны у людей всех возрастов. А вот что касается пола, мужчины признаются охотнее: о курортном романе сказали 21% представителей сильного пола и лишь 13% женщин. 6% в поездке встретили свою вторую половину, причем среди людей в возрасте до 35 лет эта доля в несколько раз выше, чем среди старшей аудитории", - показало исследование.
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Почти треть опрошенных (30%) путешествуют раз в полгода, большая часть (55%) - отправляется в турпоездки раз в год или реже. Подавляющее большинство респондентов (92%) в поездках знакомится с новыми людьми: 42% делают это часто, каждый второй путешественник знакомится иногда, и только 8% — никогда. "Главная причина отказа от знакомств в поездках – своя компания: 61% респондентов путешествует не в одиночку и просто не нуждается в новых друзьях. Треть опрошенных (31%) отметили, что избегают знакомств, когда хотят побыть в одиночестве; почти столько же (30%) людей стесняются заводить новые знакомства в поездках. Для 6% преградой является языковой барьер", - говорится в документе.
Чаще всего люди знакомятся в гостиницах (46%), на экскурсиях (45%), на пляже или у бассейна (39%), в барах и ресторанах (36%). В гостиницах охотнее знакомятся женщины (50% против 42% мужчин), а в барах и ресторанах – мужчины (44% против 28% женщин). Сайты и приложения для знакомств пока не очень популярны у российских туристов – их в поездках использует лишь каждый десятый (11%).
"Половина знакомств (53%) не имеет продолжения: люди проводят вместе время в поездке, но потом не общаются. Тем не менее, 43% респондентов удалось найти попутчиков, а 41% – хороших друзей. Треть тех, кто знакомился в поездках (34%), нашли людей с общими профессиональными интересами", - показало исследование.
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