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РИА Новости

Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады

03:37 25.11.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновСевастополь
Севастополь
© РИА Новости / Максим Блинов
Севастополь. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Жителям Украины сложно вообразить масштабы и скорость развития инфраструктуры в Крыму. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга, видео его выступления опубликовано на YouTube.
Ситуацию на полуострове Волга сравнил со всесоюзной стройкой времен Советского Союза.
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Волга также подчеркнул, что за пять лет в Крыму было построено множество электростанций, и теперь полуостров не только вышел на самообеспечение, но даже стал экспортером электричества в континентальную Россию.
"И Крым превратится в жемчужину, он превращается в жемчужину", - резюмировал Волга.
Ранее президент Ассоциации Франко-Российский диалог, экс-министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что Крым может стать Лазурным берегом.
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Василий ВолгаТьерри МарианиВерховная Рада УкраиныКрымРоссияУкраинаВ мире
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