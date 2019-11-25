Поклонников Агузаровой поразила ее внешность после пластики

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Поклонников певицы Поклонников певицы Жанны Агузаровой поразил внешний вид исполнительницы после ряда пластических операций. Совместную фотографию с Агузаровой, сделанную на юбилее советской рок-группы "Цветы", опубликовал в своем Instagram один из поклонников творчества певицы.

"Шок-контент", - отметил пользователь igrskripko.

"Ее теперь лучше слушать. Смотреть не надо", - заявила shoppgolik.

"Я думала, это Сукачев", - заметила dominidji.

"Жесть", - написала zakharova_natalia_a.

"Боже, что с ней?" – задалась вопросом sapjanovfoto.

При этом ряд пользователей выразил восхищение новой внешностью певицы, отметив, что экстравагантный образ всегда был ее особой чертой.

"Она - суперзвезда, талантливая, неординарная, неповторимая", - отметила morskaymarinamoscow.

"Вау!" – написал afendulidi.

"Жанна хороша и гармонична. Образ "городской сумасшедшей" сопровождает ее всю жизнь, ключевое слово – образ", - заметил автор снимка andreduvan.