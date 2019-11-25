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РИА Новости

Поклонников Агузаровой поразила ее внешность после пластики

03:30 25.11.2019 (обновлено: 03:43 25.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевица Жанна Агузарова
Певица Жанна Агузарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Певица Жанна Агузарова. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Поклонников певицы Жанны Агузаровой поразил внешний вид исполнительницы после ряда пластических операций. Совместную фотографию с Агузаровой, сделанную на юбилее советской рок-группы "Цветы", опубликовал в своем Instagram один из поклонников творчества певицы.
"Шок-контент", - отметил пользователь igrskripko.
"Ее теперь лучше слушать. Смотреть не надо", - заявила shoppgolik.
"Я думала, это Сукачев", - заметила dominidji.
"Жесть", - написала zakharova_natalia_a.
"Боже, что с ней?" – задалась вопросом sapjanovfoto.
При этом ряд пользователей выразил восхищение новой внешностью певицы, отметив, что экстравагантный образ всегда был ее особой чертой.
"Она - суперзвезда, талантливая, неординарная, неповторимая", - отметила morskaymarinamoscow.
"Вау!" – написал afendulidi.
"Жанна хороша и гармонична. Образ "городской сумасшедшей" сопровождает ее всю жизнь, ключевое слово – образ", - заметил автор снимка andreduvan.
Агузарова - советская и российская певица, бывшая вокалистка группы "Браво", сделавшая сольную карьеру. Исполнительница известна эпатажем и экстравагантностью.
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3 сентября, 16:47Культура
Микки Рурк шокировал поклонников очередной пластикой
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