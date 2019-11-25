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РИА Новости

Гутерреш осудил нападение на сотрудников миссии ООН в Кабуле

03:25 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 25 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил нападение на сотрудников миссии в Афганистане, говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
Ранее официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что мощный взрыв прогремел в воскресенье в одном из районов Кабула, один человек погиб, еще пять получили ранения.
"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшнее нападение на автомобиль ООН в Кабуле, в результате которого погиб один сотрудник организации и двое других были ранены", - сказано в заявлении.
По словам Дюжаррика, генсек призывает власти Афганистана не жалеть усилий в вопросе выявления и быстрого привлечения к ответственности преступников.
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Антониу ГутеррешАфганистанКабул (город)В мире
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