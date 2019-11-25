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РИА Новости

Эксперты объяснили рост запрашиваемой суммы заемщиками у МФО

03:35 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Среднестатистическому заемщику микрофинансовых организаций в России в среднем в месяц не хватает до зарплаты около 3 тысяч рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.
По данным экспертов, россияне в январе-октябре текущего года запрашивали у МФО займы в 25-27 тысяч рублей, что больше показателя прошлого года на 58%.
"Очевидно, что рост средней запрашиваемой суммы связан не с желанием повысить уровень жизни: купить новую бытовую технику или сделать ремонт, а все же с недостатком средств на товары первой необходимости. ... В среднем один заемщик в МФО за год оформляет 1,3-1,5 займа. Таким образом, чтобы покрыть свои потребности среднестатистическому заемщику не хватает ежемесячно около 3 тысяч рублей", - пояснили эксперты.
При этом, указано в исследовании, микрофинансовые организации в подавляющем большинстве случаев выдавали россиянам ссуду, размер которой был в 2,5 раза ниже запрашиваемой. Так, за десять месяцев текущего года заемщики в среднем получали в МФО 10,5-11 тысяч рублей. В прошлом году средняя сумма выданного займа была на уровне 10,5 тысячи рублей, напоминают аналитики.
По данным компании, за 10 месяцев 2019 года микрофинансовые организации выдали россиянам займов на сумму порядка 290-300 миллиардов рублей, что больше аналогичного периода прошлого года более чем на 20%. Таким образом, рынок продолжает свое активное развитие в силу высокого спроса на заемные средства среди населения, заключили эксперты.
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