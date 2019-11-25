Эксперты объяснили рост запрашиваемой суммы заемщиками у МФО

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Среднестатистическому заемщику микрофинансовых организаций в Среднестатистическому заемщику микрофинансовых организаций в России в среднем в месяц не хватает до зарплаты около 3 тысяч рублей, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.

По данным экспертов, россияне в январе-октябре текущего года запрашивали у МФО займы в 25-27 тысяч рублей, что больше показателя прошлого года на 58%.

"Очевидно, что рост средней запрашиваемой суммы связан не с желанием повысить уровень жизни: купить новую бытовую технику или сделать ремонт, а все же с недостатком средств на товары первой необходимости. ... В среднем один заемщик в МФО за год оформляет 1,3-1,5 займа. Таким образом, чтобы покрыть свои потребности среднестатистическому заемщику не хватает ежемесячно около 3 тысяч рублей", - пояснили эксперты.

При этом, указано в исследовании, микрофинансовые организации в подавляющем большинстве случаев выдавали россиянам ссуду, размер которой был в 2,5 раза ниже запрашиваемой. Так, за десять месяцев текущего года заемщики в среднем получали в МФО 10,5-11 тысяч рублей. В прошлом году средняя сумма выданного займа была на уровне 10,5 тысячи рублей, напоминают аналитики.