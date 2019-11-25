Глава организации ветеранов предложил ввести праздник для миротворцев

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. День российского военного миротворца так и не был учрежден, но его стоит ввести с уточненным названием, считает президент Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН Сергей Лавров.
Многие поисковые системы в интернете ошибочно называют 25 ноября Днем российского военного миротворца. Данный праздник не был учрежден, и единственной "профильной" праздничной датой остается 29 мая - Международный день миротворцев ООН.
"Такого праздника сегодня нет. К сожалению, он так и не был учрежден. Действительно, 19 августа 2016 был опубликован проект указа президента об учреждении 25 ноября Дня российского военного миротворца, но подписан он так и не был и в силу он не вступил. СМИ ошибочно распространили эту информацию и даже на сайте академии Генштаба ВС РФ отмечена эта дата. Конечно, все бы мы хотели, чтобы этот праздник был, он очень нужен", - сказал Лавров РИА Новости.
Он предположил, что праздник так и не был учрежден из-за неудачной формулировки его названия.
"День российского военного миротворца - не очень правильное название, правильнее было бы его назвать Днем российского миротворца. Дело в том, что в операциях по поддержанию мира задействованы три компонента: миротворческие силы, военные наблюдатели и гражданские полицейские. Кроме того, в миссиях ООН работают и сугубо гражданские сотрудники. Гражданские работают бок о бок с военными, было бы несправедливо забыть их и таким образом обидеть", - пояснил ветеран.
Лавров отметил, что инициативная группа готовит новый запрос об учреждении праздника.
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