Глава организации ветеранов предложил ввести праздник для миротворцев

"Такого праздника сегодня нет. К сожалению, он так и не был учрежден. Действительно, 19 августа 2016 был опубликован проект указа президента об учреждении 25 ноября Дня российского военного миротворца, но подписан он так и не был и в силу он не вступил. СМИ ошибочно распространили эту информацию и даже на сайте академии Генштаба ВС РФ отмечена эта дата. Конечно, все бы мы хотели, чтобы этот праздник был, он очень нужен", - сказал Лавров РИА Новости.