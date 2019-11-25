Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Крым созовет международный общественный трибунал по провокации , устроенной год назад украинскими военными в Керченском проливе, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

"Трибунал планируется провести весной 2020 года. Он станет особым квазисудебным процессом. Работа по отбору кандидатур из числа видных общественных деятелей (политологов, социологов, экономистов, не имеющих отношения ни к России, ни к Украине) для участия в работе трибунала уже началась", - сказал Молохов.

Инициатором трибунала выступает общественное представительство Крыма в Брюсселе - международная ассоциация "Таврида". По словам Молохова, заседания трибунала предполагается провести в одной из стран Западной Европы либо Латинской Америки.

"Организаторы предполагают, что заседания должны пройти в разных странах, а участвовать в них будут независимые эксперты. Будут прокурор, судьи, защита, приглашенные эксперты, в том числе в области морского права", - рассказал Молохов.

По его мнению, трибунал позволит убедительно и публично разоблачить предвыборную провокацию бывшего президента Украины Петра Порошенко и, таким образом, перейти в наступление на юридическом фронте.

"В рамках трибунала предполагается провести своеобразный "следственный эксперимент" - проследовать с участниками процесса по тому пути, который прошли украинские корабли, чтобы совершить провокацию", – подчеркнул Молохов.

По его словам, обсуждение инцидента будет проходить в несколько сессий продолжительностью несколько дней каждая, и первую из них предлагается провести в России, неподалеку от места провокации.

Молохов подчеркнул, что трибунал по Керченскому инциденту - не уникальное решение. "Трибунал по Керченской провокации нельзя будет считать полноценной заменой официального судебного процесса, однако он призван серьезно повлиять на общественное мнение стран Запада и особенно стран "третьего мира" в пользу России", - сказал он.

Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.