Армия взяла под контроль ситуацию в центре Бейрута

БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Армия и силы безопасности взяли под контроль ситуацию в центре Армия и силы безопасности взяли под контроль ситуацию в центре Бейрута в районе площади павших, где ранее прошли погромы и столкновения между мирными демонстрантами и сторонниками движений "Хезболлах" и "Харакет Амаль", сообщается в прямом эфире телеканала " Аль-Джадид ".

Армия двумя кордонами отрезала демонстрантов от сторонников шиитских партий, не давая им приблизиться друг к другу во избежание столкновений. Два лагеря закидывают друг друга камнями и фаерами. Слышны и оскорбления с обеих сторон. Сообщается о пострадавших.

Ранее стало известно, что сторонники "Хезболлах" и "Амаль" прибыли в центр Бейрута, где разгромили палаточный городок мирных демонстрантов, после чего началась массовая драка, до прибытия дополнительных сил армии и полиции.

Беспорядки начались после того, как в интернете появилось видео, на котором в потасовке между сторонником "Хезболлах" и демонстрантом в центре Бейрута последний оскорбил лидера шиитского движения.

Сторонники шиитских партий не первый раз устраивают погром за время мирных демонстраций в Бейруте. 29 октября группа мужчин с палками напали на активистов в центре ливанской столицы, избили участников митинга и сожгли палатки.