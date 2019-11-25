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РИА Новости

Армия взяла под контроль ситуацию в центре Бейрута

02:58 25.11.2019
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© REUTERS / Andres Martinez CasaresУчастники акции протеста в Бейруте
Участники акции протеста в Бейруте
© REUTERS / Andres Martinez Casares
БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Армия и силы безопасности взяли под контроль ситуацию в центре Бейрута в районе площади павших, где ранее прошли погромы и столкновения между мирными демонстрантами и сторонниками движений "Хезболлах" и "Харакет Амаль", сообщается в прямом эфире телеканала "Аль-Джадид".
Армия двумя кордонами отрезала демонстрантов от сторонников шиитских партий, не давая им приблизиться друг к другу во избежание столкновений. Два лагеря закидывают друг друга камнями и фаерами. Слышны и оскорбления с обеих сторон. Сообщается о пострадавших.
Ранее стало известно, что сторонники "Хезболлах" и "Амаль" прибыли в центр Бейрута, где разгромили палаточный городок мирных демонстрантов, после чего началась массовая драка, до прибытия дополнительных сил армии и полиции.
Беспорядки начались после того, как в интернете появилось видео, на котором в потасовке между сторонником "Хезболлах" и демонстрантом в центре Бейрута последний оскорбил лидера шиитского движения.
Сторонники шиитских партий не первый раз устраивают погром за время мирных демонстраций в Бейруте. 29 октября группа мужчин с палками напали на активистов в центре ливанской столицы, избили участников митинга и сожгли палатки.
Мирные антиправительственные демонстрации проходят по всему Ливану с 17 октября. Митингующие требуют экономических реформ и судебного преследования всех чиновников, замешанных в коррупционных схемах. 29 октября правительство Саада Харири подало в отставку, однако демонстрации после этого не прекратились.
Сотрудники полиции во время акции протеста в Бейруте
02:32
Сторонники шиитских партий разгромили палатки демонстрантов в Бейруте
021001
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