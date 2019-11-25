Трамп выдвинет кандидатуру посла в Норвегии на пост министра ВМС США

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку Спенсера в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в военных преступлениях в Афганистане. Отмечалось, что Эспер попросил об отставке Спенсера после того, как узнал, что министр ВМС тайно предлагал сотрудникам Белого дома не вмешиваться в дело против Галлахера, и в таком случае он гарантирует, что спецназовец уйдет из ВМС с сохранением звания. При этом позиция Спенсера по этому вопросу отличалась от той, которую он высказывал публично.