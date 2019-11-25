Трамп выдвинет кандидатуру посла в Норвегии на пост министра ВМС США

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что министр ВМС США Ричард Спенсер отправлен в отставку, на его место будет выдвинут посол США в Норвегии адмирал Кен Брэйтуэйт.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку Спенсера в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в военных преступлениях в Афганистане. Отмечалось, что Эспер попросил об отставке Спенсера после того, как узнал, что министр ВМС тайно предлагал сотрудникам Белого дома не вмешиваться в дело против Галлахера, и в таком случае он гарантирует, что спецназовец уйдет из ВМС с сохранением звания. При этом позиция Спенсера по этому вопросу отличалась от той, которую он высказывал публично.
"Служба министра ВМС Ричарда Спенсера была прекращена министром обороны Марком Эспером. Я благодарю Ричарда за его службу и ответственность...Я выдвину адмирала и нынешнего посла в Норвегии Кена Брэйтуэйта (на пост) нового министра ВМС. Человек великих достижений и успехов, я знаю, что Кен проделает потрясающую работу", - написал Трамп в Twitter.
Он также сообщил, что Галлахер уйдет в отставку, сохранив все свои звания.