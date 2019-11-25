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РИА Новости

Трамп выдвинет кандидатуру посла в Норвегии на пост министра ВМС США

02:55 25.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что министр ВМС США Ричард Спенсер отправлен в отставку, на его место будет выдвинут посол США в Норвегии адмирал Кен Брэйтуэйт.
Ранее сообщалось, что глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку Спенсера в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в военных преступлениях в Афганистане. Отмечалось, что Эспер попросил об отставке Спенсера после того, как узнал, что министр ВМС тайно предлагал сотрудникам Белого дома не вмешиваться в дело против Галлахера, и в таком случае он гарантирует, что спецназовец уйдет из ВМС с сохранением звания. При этом позиция Спенсера по этому вопросу отличалась от той, которую он высказывал публично.

"Служба министра ВМС Ричарда Спенсера была прекращена министром обороны Марком Эспером. Я благодарю Ричарда за его службу и ответственность...Я выдвину адмирала и нынешнего посла в Норвегии Кена Брэйтуэйта (на пост) нового министра ВМС. Человек великих достижений и успехов, я знаю, что Кен проделает потрясающую работу", - написал Трамп в Twitter.

Он также сообщил, что Галлахер уйдет в отставку, сохранив все свои звания.
Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер
Вчера, 07:01
Глава ВМС США прокомментировал сообщения об угрозах уйти в отставку
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Кен БрэйтуэйтРичард СпенсерМарк ЭсперДональд ТрампНорвегияСШАВ мире
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