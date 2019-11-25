Горноспасатели обнаружили живым одного пострадавшего в шахте в Коми

Сообщение о задымлении в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта" поступило в воскресенье в 20.35 мск. По предварительной информации, всего в шахте находились 45 человек, 33 вывели на поверхность, девять оставались в шахте на безопасном расстоянии от места происшествия. Потеряна связи с тремя рабочими.