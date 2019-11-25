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РИА Новости

Горноспасатели обнаружили живым одного пострадавшего в шахте в Коми

02:53 25.11.2019 (обновлено: 04:47 25.11.2019)
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© РИА Новости / Руслан КривобокКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Каски рабочих. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Горноспасатели обнаружили живым одного пострадавшего в нефтешахте №1 в Ухте в Республике Коми, неизвестна судьба еще двух человек, сообщили РИА Новости в пресс службе МЧС РФ.
Сообщение о задымлении в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта" поступило в воскресенье в 20.35 мск. По предварительной информации, всего в шахте находились 45 человек, 33 вывели на поверхность, девять оставались в шахте на безопасном расстоянии от места происшествия. Потеряна связи с тремя рабочими.
"Одного из пострадавших достали на поверхность живым. О еще двоих информации нет", - сказал собеседник агентства
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