Сторонники шиитских партий разгромили палатки демонстрантов в Бейруте

Сотрудники полиции во время акции протеста в Бейруте

БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Сотни сторонников шиитских партий "Харакет Амаль" и "Хезболлах" устроили беспорядки в центре Сотни сторонников шиитских партий "Харакет Амаль" и "Хезболлах" устроили беспорядки в центре Бейрута , разгромив палаточный городок мирных демонстрантов на площади Павших, передает ряд ливанских телеканалов в прямом эфире.

На мосту у площади армия и полиция пытаются разделить демонстрантов и сторонников шиитских партий. Однако последним, имея численное преимущество, удается прорывать кордоны, после чего происходят столкновения.

В сторону армии и участников мирной демонстрации летят камни. По данным местных СМИ, есть пострадавшие. К месту погромов и массовых драк стягиваются дополнительные полицейские и военные. Силам безопасности удается частично взять ситуацию под контроль.

Противостояние усилилось после того, как в интернете появилось видео, на котором в потасовке между сторонником "Хезболлах" и демонстрантом в центре Бейрута последний оскорбил лидера шиитского движения.