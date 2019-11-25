Сторонники шиитских партий разгромили палатки демонстрантов в Бейруте

БЕЙРУТ, 25 ноя - РИА Новости. Сотни сторонников шиитских партий "Харакет Амаль" и "Хезболлах" устроили беспорядки в центре Бейрута, разгромив палаточный городок мирных демонстрантов на площади Павших, передает ряд ливанских телеканалов в прямом эфире.
На мосту у площади армия и полиция пытаются разделить демонстрантов и сторонников шиитских партий. Однако последним, имея численное преимущество, удается прорывать кордоны, после чего происходят столкновения.
В сторону армии и участников мирной демонстрации летят камни. По данным местных СМИ, есть пострадавшие. К месту погромов и массовых драк стягиваются дополнительные полицейские и военные. Силам безопасности удается частично взять ситуацию под контроль.
Противостояние усилилось после того, как в интернете появилось видео, на котором в потасовке между сторонником "Хезболлах" и демонстрантом в центре Бейрута последний оскорбил лидера шиитского движения.
Сторонники шиитских партий не первый раз устраивают погром во время мирных демонстраций в Бейруте. В конце октября группа мужчин с палками напала на активистов в центре ливанской столицы, избила участников митинга и сожгла палатки.
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