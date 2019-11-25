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РИА Новости

Лоза назвал Детское Евровидение бессмысленным

02:22 25.11.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Музыкант и композитор Юрий Лоза. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза в интервью "Пятому каналу" прокомментировал результаты Детского Евровидения, раскритиковав при этом правила международного конкурса.
Лоза отметил, что вообще не смотрит Евровидение – ни детское, ни взрослое. "Британцы все подмяли под себя. Никому не нужна эта победа, потому что победитель даже не имеет права проводить этот конкурс у себя дома на своем языке", - заявил композитор.
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При этом певец назвал победу в данном конкурсе "пирровой". "Слава Богу, что не победили", - заключил Лоза.
Победителем Детского Евровидения стала представительница Польши Виктория Габор. На втором месте представитель Казахстана, а на третьем – Испании. Российский дуэт Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак занял 13-е место.
Результат участников определялся по сумме голосования профессионального жюри и зрителей на сайте конкурса. В отличие от взрослого Евровидения, зрители могли голосовать за свою страну. При этом нужно было выбрать минимум троих понравившихся участников.
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КультураЮрий ЛозаДетское "Евровидение"ПольшаРоссияВ мире
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