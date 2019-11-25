Лоза назвал Детское Евровидение бессмысленным

Лоза отметил, что вообще не смотрит Евровидение – ни детское, ни взрослое. "Британцы все подмяли под себя. Никому не нужна эта победа, потому что победитель даже не имеет права проводить этот конкурс у себя дома на своем языке", - заявил композитор.

При этом певец назвал победу в данном конкурсе "пирровой". "Слава Богу, что не победили", - заключил Лоза.

Победителем Детского Евровидения стала представительница Польши Виктория Габор. На втором месте представитель Казахстана, а на третьем – Испании. Российский дуэт Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак занял 13-е место.