Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T03:00+0300
https://ria.ru/20191125/1561539508.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156092/60/1560926002_0:75:3072:1803_1036x0_80_0_0_fb116ba89b76e791d10602151b08c4d6.jpg
РИА Новости

Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

02:45 25.11.2019 (обновлено: 03:00 25.11.2019)
2553
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Костин
Андрей Костин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Костин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Я за рубль всегда, сейчас - точно абсолютно… Все равно ставки выше по рублю…", - отметил глава ВТБ.

Костин выразил уверенность, что, несмотря на возможные колебания курса российской валюты, в перспективе ее стабильность не вызывает вопросов. "Российские облигации позволяют сегодня иметь достаточную доходность на это", - пояснил он.
Глава ВТБ также напомнил, что рубль немного укрепился, несмотря на санкции и относительно невысокие цены на нефть.
Как отметил Костин, в последнее время серьезно увеличились инвестиции в российские рублевые государственные ценные бумаги. "В этих условиях Россия, при том, что у нас ставка (ЦБ) тоже сократилась, все-таки предполагает достаточно неплохой, позитивный результат по вложениям", - заключил он.
Согласно рейтингу РИА Новости, депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека. Согласно статистике Центробанка, на 1 октября 2019 года в российских банках хранились 29,4 триллиона рублей сбережений населения.
Проведенное мае исследование холдинга "Ромир" показало, что сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
00:50
Названы размеры банковских депозитов россиян
12530221
Обсудить 0
ВТБАндрей Костин (банкир)РоссияЭкономика
Рекомендуем
Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
Субботник
СМИ: в центре Москвы подрались десятки дворников
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Названы размеры банковских депозитов россиян
Президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая
Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал-полковник Олег Салюков
Главком Сухопутных войск рассказал о новом роботе для армии
Момент ДТП с участием украинского омбудсмена попал на видео
Момент ДТП с участием украинского омбудсмена попал на видео
Певица София Ротару
Лещенко прокомментировал скандал вокруг Ротару
Софийский собор в Киеве
Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества
Самолет взлетает с ВПП
Пилот рассказал, как скрывают болезни при прохождении комиссии
Пригород Дамаска Дума
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химатаке в Сирии
Блюда на шведском столе
Диетолог рассказала о худшем сочетании продуктов на завтрак
Вице-президент Российского союза ректоров Людмила Вербицкая
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич ответил украинскому генералу по военной базе в Крыму
Строительство газопровода Северный поток-2
США намерены блокировать "Северный поток — 2" через военный бюджет
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:47На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2
03:52Южнокорейские железнодорожники прекратили забастовку
03:49В ГД предложили ввести льготы на билеты в театр для многодетных семей
03:44Южнокорейская рыболовецкая шхуна затонула в районе острова Чеджу
03:40Исследование: мужчины чаще женщин признаются в курортных романах
03:39"Ростех" откроет за рубежом сервисные центры по ремонту "Панцирей"
03:37Украинцы не способны оценить перемены в Крыму, заявил экс-депутат Рады
03:35Эксперты объяснили рост запрашиваемой суммы заемщиками у МФО
03:30Поклонников Агузаровой поразила ее внешность после пластики
03:25Гутерреш осудил нападение на сотрудников миссии ООН в Кабуле
03:19Глава организации ветеранов предложил ввести праздник для миротворцев
03:17Крым созовет международный трибунал по Керченской провокации
03:07В РАН предложили заменить ракету для запуска обсерватории "Спектр-М"
02:58Армия взяла под контроль ситуацию в центре Бейрута
02:55Трамп выдвинет кандидатуру посла в Норвегии на пост министра ВМС США
02:53Горноспасатели обнаружили живым одного пострадавшего в шахте в Коми
02:45Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях
02:34Жителя Приморья осудили за поджоги автомобилей и местного рынка
02:32Сторонники шиитских партий разгромили палатки демонстрантов в Бейруте
02:22Лоза назвал Детское Евровидение бессмысленным
Лента новостейМолния