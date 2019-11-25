Глава ВТБ рекомендует хранить сбережения в рублях

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин рекомендовал хранить сбережения в рублях, отметив стабильность российской валюты в перспективе, об этом он сказал в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Я за рубль всегда, сейчас - точно абсолютно… Все равно ставки выше по рублю…", - отметил глава ВТБ.
Костин выразил уверенность, что, несмотря на возможные колебания курса российской валюты, в перспективе ее стабильность не вызывает вопросов. "Российские облигации позволяют сегодня иметь достаточную доходность на это", - пояснил он.
Глава ВТБ также напомнил, что рубль немного укрепился, несмотря на санкции и относительно невысокие цены на нефть.
Как отметил Костин, в последнее время серьезно увеличились инвестиции в российские рублевые государственные ценные бумаги. "В этих условиях Россия, при том, что у нас ставка (ЦБ) тоже сократилась, все-таки предполагает достаточно неплохой, позитивный результат по вложениям", - заключил он.
Согласно рейтингу РИА Новости, депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека. Согласно статистике Центробанка, на 1 октября 2019 года в российских банках хранились 29,4 триллиона рублей сбережений населения.
Проведенное мае исследование холдинга "Ромир" показало, что сбережения имеют 46% россиян, при этом чаще всего они хранят их в рублях на вкладах в российских банках.