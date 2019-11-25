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РИА Новости

Глава Пентагона попросил министра ВМС США уйти в отставку

02:07 25.11.2019 (обновлено: 04:44 25.11.2019)
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© AP Photo / Alex BrandonМинистр военно-морских сил США Ричард Спенсер
Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер попросил уйти в отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера в связи с потерей доверия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
Решение об отставке было принято на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в военных преступлениях в Афганистане. Эспер попросил Спенсера покинуть свой пост после того, как узнал, что тот тайно предлагал сотрудникам Белого дома не вмешиваться в дело против Галлахера в обмен на гарантии того, что спецназовец уйдет из ВМС с сохранением своего звания. При этом отмечается, что позиция Спенсера по этому вопросу отличалась от той, которую он высказывал публично.
"К сожалению, в результате этого я пришел к выводу, что я не доверяю больше секретарю Спенсеру, чтобы он мог продолжать (занимать) должность", - приводит газета слова Эспера.
Глава Пентагона предложил на пост министра ВМС кандидатуру бывшего спецназовца ВМС США и нынешнего посла в Норвегии Кеннета Брейтуэйта.
Ранее сообщалось, что обвинявшийся в военных преступлениях спецназовец ВМС США Эдвард Галлахер был признан невиновным в убийстве раненого человека и стрельбе по лицам, не участвующим в боевых действиях, во время службы в иракском Мосуле, где в 2017 году проводилась операция против ИГ*. Его признали виновным только в связи с позированием на фотографии рядом с телом пленного террористической группировки ИГ*.
Президент США Дональд Трамп подписал 16 ноября распоряжение о возвращении звания петти-офицера спецназа ВМС США первого класса Эдварду Галлахеру до степени E-7, звания, которое он занимал до того, как его судили, и после того, как он был признан невиновным почти по всем обвинениям, выдвинутым против него.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Ричард СпенсерМарк ЭсперВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАСШАВ мире
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